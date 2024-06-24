На війні в Україні Росія втратила понад 235,5 тисяч військових — Генштаб

Станом на ранок 24 червня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 535 660 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1300 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 8031 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15413 (+15) од,
- артилерійських систем – 14246 (+51) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11382 (+27),
- крилаті ракети ‒ 2323 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19304 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2397 (+20).
Дані уточнюються.