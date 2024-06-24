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На війні в Україні Росія втратила понад 235,5 тисяч військових — Генштаб
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На війні в Україні Росія втратила понад 235,5 тисяч військових — Генштаб

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Армія РФ
Російські військові. Російські військові. Фото з сайту ГУР

Станом на ранок 24 червня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 535 660 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1300 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 8031 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15413 (+15) од,
  • артилерійських систем – 14246 (+51) од,
  • РСЗВ – 1108 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11382 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2323 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19304 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2397 (+20).

Дані уточнюються.

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