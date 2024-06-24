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Буданов розповів, як можна знищити Керченський міст ракетами ATACMS
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Буданов розповів, як можна знищити Керченський міст ракетами ATACMS

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Кирило Буданов
Керівник ГУР МО Кирило Буданов. Суспільне/Олександр Магула

Тимчасово окупований Крим, який Росія перетворила на військову базу, можна відрізати від постачання, а потім звільнити.

Про це заявив в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Зазначається, що надводні українські безпілотники "Магура" вже використовували для ударів по російських кораблях і змусили кораблі Чорноморського флоту Росії покинути Крим.

"Вони вже перебувають у пастці в районі порту Новоросійськ. Залишилося тільки домогтися, щоб усі залишки флоту були витіснені на територію Російської Федерації. У Чорному морі вже давно не залишилося жодного бойового корабля", – сказав Буданов.

Наступний крок — перекрити постачання для російської армії у Криму через Керченський міст.

За словами Буданова, далекобійні ракети ATACMS, які США передали Україні в останні місяці, можуть знищити Керченський міст. А всім, хто каже, що ATACMS недостатньо потужні, глава ГУР рекомендує ознайомитися з технічними посібниками до ракет.

"Вони повинні читати технічні посібники. Питання тільки в їхній кількості, але в принципі, ці ракети дозволять нам виконати таку місію", – підкреслив Кирило Буданов.

Також Кирило Буданов не вірить, що Кремль застосує тактичну ядерну зброю у разі звільнення Криму. Він каже, що ознайомлений з реальними характеристиками російської ядерної зброї та розуміє, як мислить Путін.

"Яка від неї користь? У нас немає великого скупчення військ, для яких застосування ядерної зброї було б доречним. А пробити проломи в наших лініях оборони можна і звичайними засобами ведення війни", – каже Буданов.

20 лютого – офіційна дата початку окупації Криму. Її закріпила Верховна рада у вересні 2015-го року. За основу взяли перші зафіксовані випадки порушення Збройними силами РФ порядку перетину кордону України в районі Керченської протоки та використання підрозділів ЗС Російської Федерації, розташованих в Криму.

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