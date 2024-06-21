На фронті відбулося 99 бойових зіткнень — Генштаб

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 99. На Покровському напрямку відбулася майже третина всіх боєзіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та атакувати на кількох напрямках, на Покровському – особливо активно. Сили оборони тримають рубежі та вживають всі необхідні заходи для недопущення прориву нашої оборони", — йдеться у зведенні.

Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку точаться бої в районах населених пунктів Стельмахівка, Новоселівка, Піщане, Синьківка та Берестове. Наразі тут тривають п’ять боєзіткнень. Всього за день на Куп’янському напрямку налічується уже 13 спроб окупантів наблизитися до українських позицій.

На Лиманському напрямку росіяни атакують в районах Греківки, Невського, Серебрянського лісу та Новосадового. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 10 боєзіткнень.

На Торецькому напрямку продовжується три з п’яти боєзіткнень за сьогодні. Війська РФ застосували КАБи по місту Торецьк. За попередньою інформацією, на цьому напрямку з початку доби росіяни втратили 40 військовослужбовців. Пошкоджено артустановку та один танк.

Найгарячіше на Покровському напрямку. Тут відбулася майже третина всіх боєзіткнень на фронті. В районах Воздвиженки, Новоолександрівки та Сокола точаться бої. Наразі окупанти здійснили 31 спробу покращити свої позиції.

На Курахівському напрямку тривають два боєзіткнення в районі Красногорівки.

На Новопавлівському напрямку ведуться бої в районах Водяного та Старомайорська.

На Придніпровському напрямку росіяни втретє за сьогодні атакували українські підрозділи біля Кринок. Триває бій. Сили оборони тримають зайняті позиції.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.