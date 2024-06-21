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Південна Корея вироблятиме танки К2 у Польщі
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Південна Корея вироблятиме танки К2 у Польщі

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міністри оборони Південної Кореї та Польщі
Міністри оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш та Південної Кореї Шін Вон Сік, Варшава, 21 червня 2024 року. Ministerstwo Obrony Narodowej

Міністри оборони Польщі та Південної Кореї домовилися про контракт на 180 танків K2. Військову техніку вироблятимуть у Польщі.

Про це повідомило польське Міністерство оборони.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш зустрівся з міністром оборони Південної Кореї Шіном Вон Сіком.

"У нас є конкретний план постачань. Дякуємо за рішення корейської сторони передати технології польській збройовій промисловості. Це вже підтверджено, ми будемо виробляти танки K2 у Польщі", — написало Міноборони.

Співпраця з Південною Кореєю для Польщі стратегічна, каже Косіняк-Камиш. Сеул вже постачає обладнання Варшаві: літак FA-50, пускові установки Chunmoo, гаубиці K9 і танки K2.

Заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда в Південній Кореї підписав контракт на нові пускові установки Chunmoo для Польщі.

"Для нас дуже важлива полонізація продукту. Це наша передвиборча обіцянка, що 50% виробництва і закупівель для польської армії буде здійснюватися на території Республіки Польща", — повідомив міністр.

Поляки вже мають від південнокорейської сторони повне підтвердження про бажання співпрацювати і якнайшвидше передати всю технічну інформацію, щоб польські збройові заводи могли підготуватися до виробництва танків К2. Виконавчий контракт на 180 танків буде підписано в Кельцах на щорічній виставці військового обладнання 22-23 червня.

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