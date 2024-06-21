Південна Корея вироблятиме танки К2 у Польщі

Міністри оборони Польщі та Південної Кореї домовилися про контракт на 180 танків K2. Військову техніку вироблятимуть у Польщі.

Про це повідомило польське Міністерство оборони.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш зустрівся з міністром оборони Південної Кореї Шіном Вон Сіком.

"У нас є конкретний план постачань. Дякуємо за рішення корейської сторони передати технології польській збройовій промисловості. Це вже підтверджено, ми будемо виробляти танки K2 у Польщі", — написало Міноборони.

Співпраця з Південною Кореєю для Польщі стратегічна, каже Косіняк-Камиш. Сеул вже постачає обладнання Варшаві: літак FA-50, пускові установки Chunmoo, гаубиці K9 і танки K2.

Заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда в Південній Кореї підписав контракт на нові пускові установки Chunmoo для Польщі.

"Для нас дуже важлива полонізація продукту. Це наша передвиборча обіцянка, що 50% виробництва і закупівель для польської армії буде здійснюватися на території Республіки Польща", — повідомив міністр.

Поляки вже мають від південнокорейської сторони повне підтвердження про бажання співпрацювати і якнайшвидше передати всю технічну інформацію, щоб польські збройові заводи могли підготуватися до виробництва танків К2. Виконавчий контракт на 180 танків буде підписано в Кельцах на щорічній виставці військового обладнання 22-23 червня.