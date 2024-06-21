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У Кропивницькому встановлюють межі міста. Чому це важливо та яка процедура. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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У Кропивницькому встановлюють межі міста. Чому це важливо та яка процедура. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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Кропивницький юридично не має меж, а площа міста не відповідає Генеральному плану, затвердженому у 2000 році. Нині межі встановлюють, готують документи.

Про це Суспільному розповів начальник міського департаменту містобудування Роман Лунгол.

Щоб встановити межі міста, розпочали процедуру погодження проєкту землеустрою. На питання, чому цього не зробили раніше, відповів, що це мала зробити попередня влада.

"За всю історію нашої незалежної держави місто Кіровоград, місто Кропивницький не мало навіть проєктної межі. І це дуже велика проблематика була, з огляду на його розвиток. Ну, не може місто обласного значення не мати своїх меж. Воно має бути визначено. У нас на сьогодні юридично немає меж. У нас немає чіткої лінії, яка розмежовує місто Кропивницький та населені пункти навколо міста".

Подробиці — у сюжеті Суспільного.

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