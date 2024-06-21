Російський актор і музикант Віталій Гогунський, який закликав до війни проти України, отримав заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Управління СБУ у Вінницькій області.

“Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора і музиканта з Віталія Гогунського, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України. Зловмисник бере активну участь у пропагандистських акціях на тимчасово окупованих РФ територіях України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Гогунський виступає із “патріотичними” піснями на концертах перед сім’ями учасників так званої “сво” та перед учасниками у війні проти України.

Також Гогунський регулярно повторює тези російської пропаганди та агітує до агресивної війни РФ проти України на медіа майданчиках рупорів Кремля. Під час ефірів він висловлювався на підтримку російських окупантів та героїзував їхню учать у війні проти України.

Повідомляється, що ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності проти України.

Слідчі Служби безпеки повідомили Гогунському про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією);

ст. 436 (пропаганда війни).

Обвинувальний акт скерували до суду. За такі злочини йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

“Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави”, — зазначили в СБУ.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Віталій Гогунський народився у місті Кременчук Полтавської області, російский актор, фігурант бази “Миротворець”, композитор та співак.