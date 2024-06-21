Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Російський актор Віталій Гогунський отримав підозру через пропаганду війни РФ в Україні
РОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуСБУКУЛЬТУРАПодіїСвітПолітикаВійна

Російський актор Віталій Гогунський отримав підозру через пропаганду війни РФ в Україні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Російський актор Віталій Гогунський отримав підозру через пропаганду війни РФ в Україні
Російський актор Віталій Гогунський отримав підозру через пропаганду війни РФ в Україні. СБУ

Російський актор і музикант Віталій Гогунський, який закликав до війни проти України, отримав заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Управління СБУ у Вінницькій області.

“Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора і музиканта з Віталія Гогунського, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України. Зловмисник бере активну участь у пропагандистських акціях на тимчасово окупованих РФ територіях України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Гогунський виступає із “патріотичними” піснями на концертах перед сім’ями учасників так званої “сво” та перед учасниками у війні проти України.

Також Гогунський регулярно повторює тези російської пропаганди та агітує до агресивної війни РФ проти України на медіа майданчиках рупорів Кремля. Під час ефірів він висловлювався на підтримку російських окупантів та героїзував їхню учать у війні проти України.

Повідомляється, що ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності проти України.

Слідчі Служби безпеки повідомили Гогунському про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
  • ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією);
  • ст. 436 (пропаганда війни).

Обвинувальний акт скерували до суду. За такі злочини йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

“Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави”, — зазначили в СБУ.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Віталій Гогунський народився у місті Кременчук Полтавської області, російский актор, фігурант бази “Миротворець”, композитор та співак.

Топ дня
Краматорськ, Донбас
РФ ударила по енергетиці, переговори про вступ України в ЄС розпочнуться наступного тижня. 850 день війни. Онлайн Важливо
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова та відключення світла у вечірні години. 851 день війни Онлайн
Харків, обстріл 22 червня
За червень Росія скинула на Україну вже понад 2400 КАБів — Зеленський
23 червня світло вимикатимуть тільки у вечірні години — Укренерго
На 23 червня прогнозують вимкнення електрики з 19:00 до 23:00 Важливо
Інцидент з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка в Дніпрі: нацполіція Києва підтвердила участь свого співробітника
Інцидент з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка в Дніпрі: нацполіція Києва підтвердила участь свого співробітника

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Наступ на Вовчанськ, український військовий
Росія перед травневим наступом на Харківщину на 90 тисяч солдатів — AP
США закривають візовий центр РФ — посол Антонов
США закривають візовий центр РФ — посол Антонов
Генштаб ЗСУ зведення 22 червня, війна в Україні
Генштаб: на фронті від початку доби вже відбулися 53 бойові зіткнення
Повітряні Сили: вночі збили 12 крилатих ракет і 13 "шахедів"
Повітряні Сили: вночі збили 12 крилатих ракет і 13 "шахедів"
На початок