Європейська Комісія у середу, 19 червня, подала на затвердження проєкт бюджету Євросоюзу на 2025 рік у розмірі 199,7 млрд євро. Із них для України 4,3 мільярда євро пропонують надати у вигляді грантів в рамках Ukraine Facility, а також 10,9 мільярда євро позик.

Про це повідомляється на сайті Європейської Комісії.

“Комісія сьогодні запропонувала річний бюджет ЄС у розмірі 199,7 мільярда євро на 2025 рік. Бюджет буде доповнено виплатами в розмірі 72 мільярдів євро в рамках NextGenerationEU. Цей значний фінансовий пакет підтримає ЄС у досягненні його політичних пріоритетів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт бюджету на 2025 рік спрямовує кошти туди, де вони можуть зробити найбільше, у співпраці та відповідно до потреб держав-членів ЄС і партнерів у всьому світі, щоб зробити Європу більш стійкою та готовою до майбутнього на користь громадян ЄС і підприємства.

Як відзначили в Єврокомісії, йдеться про сприяння зеленому та цифровому переходу, створення робочих місць, зміцнення стратегічної автономії та глобальної ролі Європи.

“Проект бюджету на 2025 рік також передбачатиме – відповідно до середньострокового перегляду MFF – продовження підтримки сирійських біженців у Туреччині та в більш широкому регіоні, південному сусідстві, включаючи зовнішній вимір міграції, а також на Західних Балканах. Головне, це забезпечить Україні стабільну та передбачувану підтримку”, — зазначається на сайті ЄК.

Комісія пропонує виділити такі суми на різні пріоритети ЄС (у зобов’язаннях):

53,8 мільярда євро на Загальну сільськогосподарську політику та 0,9 мільярда євро на Європейський фонд морського судноплавства, рибальства та аквакультури для європейських фермерів і рибалок, а також для посилення стійкості сільськогосподарського і харчового секторів.

та 0,9 мільярда євро на Європейський фонд морського судноплавства, рибальства та аквакультури для європейських фермерів і рибалок, а також для посилення стійкості сільськогосподарського і харчового секторів. 49,2 мільярда євро на регіональний розвиток і згуртованість для підтримки економічної, соціальної та територіальної згуртованості, а також інфраструктуру, що підтримує зелений перехід і пріоритетні проєкти Союзу.

для підтримки економічної, соціальної та територіальної згуртованості, а також інфраструктуру, що підтримує зелений перехід і пріоритетні проєкти Союзу. 16,3 мільярда євро на підтримку партнерів та інтересів у світі , з яких, серед іншого, 10,9 мільярда євро в рамках Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI — Глобальна Європа), 2,2 мільярда євро для Інструменту попередньої Допомога при вступі (IPA III) та 0,5 мільярда євро для Фонду розвитку для Західних Балкан, а також 1,9 мільярда євро для гуманітарної допомоги (HUMA).

, з яких, серед іншого, 10,9 мільярда євро в рамках Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI — Глобальна Європа), 2,2 мільярда євро для Інструменту попередньої Допомога при вступі (IPA III) та 0,5 мільярда євро для Фонду розвитку для Західних Балкан, а також 1,9 мільярда євро для гуманітарної допомоги (HUMA). Інші 4,3 мільярда євро будуть доступні у вигляді грантів в рамках Програми для України, а також 10,9 мільярда євро позик.

а також 10,9 мільярда євро позик. 13,5 мільярдів євро на дослідження та інновації , з яких переважно 12,7 мільярдів євро на Horizon Europe, головну дослідницьку програму Союзу. Проєкт бюджету також включає фінансування European Chips Act в рамках Horizon Europe та шляхом перерозподілу з інших програм.

, з яких переважно 12,7 мільярдів євро на Horizon Europe, головну дослідницьку програму Союзу. Проєкт бюджету також включає фінансування European Chips Act в рамках Horizon Europe та шляхом перерозподілу з інших програм. 4,6 мільярда євро для європейських стратегічних інвестицій , з яких, наприклад, 2,8 мільярда євро для Інструменту підключення Європи для покращення транскордонної інфраструктури, 1,1 мільярда євро для Програми цифрової Європи для формування цифрового майбутнього Союзу та 378 мільйонів євро для InvestEU для ключових пріоритетів (дослідження та інновації, подвійний зелений і цифровий перехід, сектор охорони здоров’я та стратегічні технології).

, з яких, наприклад, 2,8 мільярда євро для Інструменту підключення Європи для покращення транскордонної інфраструктури, 1,1 мільярда євро для Програми цифрової Європи для формування цифрового майбутнього Союзу та 378 мільйонів євро для InvestEU для ключових пріоритетів (дослідження та інновації, подвійний зелений і цифровий перехід, сектор охорони здоров’я та стратегічні технології). 2,1 мільярда євро на витрати, присвячені космосу , головним чином для Європейської космічної програми, яка об’єднає дії Союзу в цій стратегічній сфері.

, головним чином для Європейської космічної програми, яка об’єднає дії Союзу в цій стратегічній сфері. 11,8 мільярда євро на стійкість і цінності , з яких, серед іншого, 5,2 мільярда євро на зростання вартості запозичень для NGEU, 4 мільярди євро на Erasmus+ для створення можливостей освіти та мобільності для людей, 352 мільйони євро на підтримку художників і творців по всій Європі та 235 мільйонів євро на підтримку справедливості, прав і цінностей.

, з яких, серед іншого, 5,2 мільярда євро на зростання вартості запозичень для NGEU, 4 мільярди євро на Erasmus+ для створення можливостей освіти та мобільності для людей, 352 мільйони євро на підтримку художників і творців по всій Європі та 235 мільйонів євро на підтримку справедливості, прав і цінностей. 2,4 мільярда євро на дії з навколишнього середовища та клімату , з яких переважно 771 мільйон євро на програму LIFE, спрямовану на підтримку пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптацію до них, і 1,5 мільярда євро на Фонд справедливого переходу, щоб переконатися, що зелений перехід працює для всіх.

, з яких переважно 771 мільйон євро на програму LIFE, спрямовану на підтримку пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптацію до них, і 1,5 мільярда євро на Фонд справедливого переходу, щоб переконатися, що зелений перехід працює для всіх. 2,7 мільярда євро на захист кордонів , з яких переважно 1,4 мільярда євро для Фонду інтегрованого управління кордонами (IBMF) і 997 мільйонів євро (загальний внесок ЄС) для Європейського агентства прикордонної та берегової охорони (Frontex).

, з яких переважно 1,4 мільярда євро для Фонду інтегрованого управління кордонами (IBMF) і 997 мільйонів євро (загальний внесок ЄС) для Європейського агентства прикордонної та берегової охорони (Frontex). 2,1 мільярда євро на витрати, пов’язані з міграцією в ЄС , з яких 1,9 мільярда євро — на підтримку мігрантів і шукачів притулку.

, з яких 1,9 мільярда євро — на підтримку мігрантів і шукачів притулку. 1,8 мільярда євро на вирішення проблем оборони , з яких переважно 1,4 мільярда євро на підтримку розвитку потенціалу та дослідження в рамках Європейського оборонного фонду (EDF) і 244,5 мільйонів євро на підтримку військової мобільності.

, з яких переважно 1,4 мільярда євро на підтримку розвитку потенціалу та дослідження в рамках Європейського оборонного фонду (EDF) і 244,5 мільйонів євро на підтримку військової мобільності. 977 мільйонів євро для забезпечення функціонування єдиного ринку, у тому числі 613 мільйонів євро для Програми єдиного ринку та 205 мільйонів євро для роботи з боротьби з шахрайством, оподаткуванням і митницею.

у тому числі 613 мільйонів євро для Програми єдиного ринку та 205 мільйонів євро для роботи з боротьби з шахрайством, оподаткуванням і митницею. 583 мільйони євро для EU4Health, щоб забезпечити комплексне реагування на потреби людей у ​​сфері охорони здоров’я , а також 203 мільйони євро для Механізму цивільного захисту Союзу (rescEU), щоб мати можливість швидко розгорнути оперативну допомогу в разі кризи.

, а також 203 мільйони євро для Механізму цивільного захисту Союзу (rescEU), щоб мати можливість швидко розгорнути оперативну допомогу в разі кризи. 784 мільйони євро на безпеку , з яких, зокрема, 334 мільйони євро на Фонд внутрішньої безпеки (ISF), який боротиметься з тероризмом, радикалізацією, організованою злочинністю та кіберзлочинністю.

, з яких, зокрема, 334 мільйони євро на Фонд внутрішньої безпеки (ISF), який боротиметься з тероризмом, радикалізацією, організованою злочинністю та кіберзлочинністю. 196 мільйонів євро на безпечне супутникове з’єднання в рамках нової Програми безпечного з’єднання Союзу.

Проєкт бюджету на 2025 рік є частиною довгострокового бюджету Європейського Союзу, прийнятого наприкінці 2020 року та зі змінами, внесеними в лютому 2024 року , включаючи подальші технічні коригування, і спрямований на перетворення його пріоритетів на конкретні річні результати.

Річний бюджет на 2025 рік має бути офіційно прийнятий Бюджетним органом до кінця року.

Проєкт бюджету ЄС на 2025 рік включає витрати, які покриваються асигнуваннями в рамках довгострокових бюджетних лімітів, що фінансуються з власних ресурсів. Вони доповнюються видатками в рамках NextGenerationEU , що фінансуються за рахунок запозичень на ринках капіталу.