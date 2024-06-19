Сили ППО вночі знищили 19 "шахедів" з 21

Уночі на 19 червня 2024 року російські окупанти атакували Україну 21 ударним БпЛА типу Shahed-131/136. Сили ППО знищили 19 "шахедів".
Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ.
Дрони запускали із напрямків Приморсько-Ахтарськ, РФ та мис Чауда, Крим.
"Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях", — йдеться у повідомленні.