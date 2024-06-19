На війні в Україні РФ за добу втратила 48 артсистем та 1130 військових — Генштаб

Станом на ранок 19 червня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 529 750 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1130 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 7984 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15319 (+12) од,
- артилерійських систем – 14007 (+48) од,
- РСЗВ – 1104 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 857 (+4) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11221 (+34),
- крилаті ракети ‒ 2297 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19078 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 2351 (+7).
Дані уточнюються.