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На війні в Україні РФ за добу втратила 48 артсистем та 1130 військових — Генштаб
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На війні в Україні РФ за добу втратила 48 артсистем та 1130 військових — Генштаб

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Російські військові несуть поранених
Російські військові несуть пораненого. Російські військові несуть поранених. Фото: Facebook / ГУР Міноборони України

Станом на ранок 19 червня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 529 750 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1130 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 7984 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15319 (+12) од,
  • артилерійських систем – 14007 (+48) од,
  • РСЗВ – 1104 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 857 (+4) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11221 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2297 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19078 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2351 (+7).

Дані уточнюються.

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