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Axios: ШІ-чат-боти поширюють російську пропаганду
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Axios: ШІ-чат-боти поширюють російську пропаганду

ЗМІ
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ChatGPT. Associated Press

Провідні чат-боти штучного інтелекту, зокрема ChatGPT, Google Gemini та Meta AI, генерують і поширюють російські наративи дезінформації.

Про це повідомляє Axios з посиланням на дослідження NewsGuard.

NewsGuard – це цифрова прозора компанія, яка має на меті боротися з дезінформацією в онлайн-ЗМІ. Для цього дослідження аналітики ввели підказки, пов’язані з відомими російськими кампаніями дезінформації, щоб перевірити відповіді 10 популярних чат-ботів.

Дослідження показало, що чат-боти у 32% випадків відповідали російською пропагандою, посилаючись на сайти фейкових новин, ніби вони були надійними джерелами.

Дослідження включало підказки, пов’язані з наративами, поширеними Джоном Марком Дуганом, колишнім офіцером поліції США, який зараз поширює кремлівську пропаганду в Москві. Потім чат-боти часто повторювали твердження Дугана, представляючи їх як факт.

Серед неправдивих заяв чат-ботів були фейкові новини про втручання української фабрики тролів у вибори в США та прослуховування в резиденції Мар-а-Лаго колишнього президента США Дональда Трампа. Пропагандистські сайти Дугана вказувалися як законні джерела новин у цих випадках.

"Цей звіт справді демонструє в деталях, чому галузь має приділяти особливу увагу новинам та інформації", — сказав співдиректор NewsGuard Стівен Бріл Axios.

Аналітики провели своє дослідження за допомогою ChatGPT-4 від OpenAI, Smart Assistant від You.com, Grok, Inflection, Mistral, Copilot від Microsoft, Meta AI, Claude від Anthropic, Google Gemini та Perplexity.

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