Уряд підтримав зміни до ліцензування перевізників, які передбачають не дають спрощеної процедури видачі ліцензій на міжнародні перевезення.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Ключова мета змін — швидка та повністю оцифрована процедура отримання ліцензії на перевезення, що буде відповідати європейським стандартам", — йдеться у повідомленні.

Ухвалена постанова дає можливість удосконалити вже наявну процедуру та створити передумови для конкурентного ведення бізнесу перевізниками, заявив заступник міністра Сергій Денкач. За його словами, ключова зміна — припинення видачі ліцензій за спрощеною процедурою.

Також запроваджується вимога про наявність свідоцтв професійної компетентності у водіїв та уточнені вимоги до освіти технічного персоналу. У Мінвідновлення повідомляють, що для так званих "воєнних ліцензій" також припиняється спрощена процедура видачі ліцензій.

"Зауважимо, що видані раніше ліцензії залишаються чинними. Разом з тим, перевізники, які отримали ліцензії за спрощеною процедурою, повинні будуть протягом пів року оновити дані в своїх ліцензійних справах відповідно до вимог", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, зміни дають можливість забезпечити інтеграцію Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки з реєстрами Міністерства юстиції, Державної податкової служби, Пенсійного фонду, пояснили в міністерстві.

Також зменшується термін розгляду заяв на отримання ліцензій з 5 до 3 робочих днів.

Норма щодо обов’язкового проходження водіями професійного навчання та наявності сертифікату професійної компетентності набуде чинності через 1 рік після ухвалення змін до постанови.