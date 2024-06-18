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Кабмін припинив надання ліцензій для міжнародних перевезень за спрощеною процедурою
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Кабмін припинив надання ліцензій для міжнародних перевезень за спрощеною процедурою

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Пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке — Ужгород"
Пункт пропуску "Вишнє-Нємецьке — Ужгород". Facebook/Закарпатська митниця

Уряд підтримав зміни до ліцензування перевізників, які передбачають не дають спрощеної процедури видачі ліцензій на міжнародні перевезення.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Ключова мета змін — швидка та повністю оцифрована процедура отримання ліцензії на перевезення, що буде відповідати європейським стандартам", — йдеться у повідомленні.

Ухвалена постанова дає можливість удосконалити вже наявну процедуру та створити передумови для конкурентного ведення бізнесу перевізниками, заявив заступник міністра Сергій Денкач. За його словами, ключова зміна — припинення видачі ліцензій за спрощеною процедурою.

Також запроваджується вимога про наявність свідоцтв професійної компетентності у водіїв та уточнені вимоги до освіти технічного персоналу. У Мінвідновлення повідомляють, що для так званих "воєнних ліцензій" також припиняється спрощена процедура видачі ліцензій.

"Зауважимо, що видані раніше ліцензії залишаються чинними. Разом з тим, перевізники, які отримали ліцензії за спрощеною процедурою, повинні будуть протягом пів року оновити дані в своїх ліцензійних справах відповідно до вимог", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, зміни дають можливість забезпечити інтеграцію Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки з реєстрами Міністерства юстиції, Державної податкової служби, Пенсійного фонду, пояснили в міністерстві.

Також зменшується термін розгляду заяв на отримання ліцензій з 5 до 3 робочих днів.

Норма щодо обов’язкового проходження водіями професійного навчання та наявності сертифікату професійної компетентності набуде чинності через 1 рік після ухвалення змін до постанови.

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