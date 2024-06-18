Місцевим радам дозволили фінансувати підрозділи Сил оборони: ВР ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон №9559д щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України.

За документ проголосували 303 парламентарі, повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

За його словами, закон дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони, а також повертає можливість проведення дистанційних засідань колегіальних органів місцевого самоврядування та врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану.

Нардеп від "Глосу" Роман Лозинський у коментарі Суспільному зазначив, що законопроєкт важливий для фронту, бо дозволить органам місцевого самоврядування передавати кошти на допомогу військовим.

"Це FPV-дрони, пікапи, нічна тепловізійна оптика, техніка. Це про можливість швидко приймати рішення для того, щоб на фронті наші відчули цю підтримку, відчули це забезпечення. Цей закон нарешті дозволив, розблокував можливість десятки мільярдів коштів спрямовувати на найбільш дефіцитні засоби за кошти місцевого самоврядування", — сказав він.

За словами нардепа, дуже багато громад, протягом двох років, підтримували на колосальні суми Сили безпеки та оборони.

"Зараз це все легально, зараз ті громади, які це робили до цього, амністовані, вони не будуть нести відповідальність за те, що робили це раніше", — сказав Лозинський.

Він також пояснив, які саме кошти місцева влада може спрямовувати на допомогу військовим.

"Коли на рахунках місцевих бюджетів вистачає коштів, вони можуть скеровувати їх не на перекладання бруківки, не на ремонт в п'яти разів того самого парку, не на інші неактуальні зараз видатки, а саме на військові частини, закуповувати FPV-дрони, пікапи, все необхідне, і передавати їх, або навіть прямо перераховувати кошти на військові частини", — сказав депутат.

Лозинський зазначив, що велика перевага такого рішення те, що йдеться про кошти, які "можуть бути виділені сьогодні", і на фронті потрібні засоби "можуть з'явитися вже за декілька тижнів після виділення цих коштів".

Він також наголосив, що саме громади вирішують, в яких сумах і коли саме перераховувати кошти на допомогу війську.