Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Місцевим радам дозволили фінансувати підрозділи Сил оборони: ВР ухвалила закон
ВЕРХОВНА РАДАЗАКОНПолітика

Місцевим радам дозволили фінансувати підрозділи Сил оборони: ВР ухвалила закон

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Верховна Рада ухвалила закон №9559д щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України.

За документ проголосували 303 парламентарі, повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

За його словами, закон дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони, а також повертає можливість проведення дистанційних засідань колегіальних органів місцевого самоврядування та врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану.

Нардеп від "Глосу" Роман Лозинський у коментарі Суспільному зазначив, що законопроєкт важливий для фронту, бо дозволить органам місцевого самоврядування передавати кошти на допомогу військовим.

"Це FPV-дрони, пікапи, нічна тепловізійна оптика, техніка. Це про можливість швидко приймати рішення для того, щоб на фронті наші відчули цю підтримку, відчули це забезпечення. Цей закон нарешті дозволив, розблокував можливість десятки мільярдів коштів спрямовувати на найбільш дефіцитні засоби за кошти місцевого самоврядування", — сказав він.

За словами нардепа, дуже багато громад, протягом двох років, підтримували на колосальні суми Сили безпеки та оборони.

"Зараз це все легально, зараз ті громади, які це робили до цього, амністовані, вони не будуть нести відповідальність за те, що робили це раніше", — сказав Лозинський.

Він також пояснив, які саме кошти місцева влада може спрямовувати на допомогу військовим.

"Коли на рахунках місцевих бюджетів вистачає коштів, вони можуть скеровувати їх не на перекладання бруківки, не на ремонт в п'яти разів того самого парку, не на інші неактуальні зараз видатки, а саме на військові частини, закуповувати FPV-дрони, пікапи, все необхідне, і передавати їх, або навіть прямо перераховувати кошти на військові частини", — сказав депутат.

Лозинський зазначив, що велика перевага такого рішення те, що йдеться про кошти, які "можуть бути виділені сьогодні", і на фронті потрібні засоби "можуть з'явитися вже за декілька тижнів після виділення цих коштів".

Він також наголосив, що саме громади вирішують, в яких сумах і коли саме перераховувати кошти на допомогу війську.

Топ дня
У Києві скоїли замах на казахського опозиціонера: що відомо
У Києві скоїли замах на казахського опозиціонера: що відомо
У Києві сталася стрілянина, поліція шукає нападника
У Києві сталася стрілянина, поліція шукає нападника
Нічні пожежі на нафтобазах в Ростовській області 18 червня 2024 року
Нічні пожежі на нафтобазах в Ростовській області є спецоперацією СБУ — джерела
Війна в Україні, зведення Генштабу 18 червня 2024 року
Генштаб: на фронті від початку доби відбулися понад 30 бойових зіткнень, найгарячіше — на Сіверському напрямку
Графіки відключень 18 червня
Графіки відключень скасовані до 15:00, без світла 473 населені пункти — Укренерго Важливо

Вибір редакції
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
Дізнайтесь більше
Булінг, верховна рада, законопроєкт
Запобігання, штрафи, відсторонення з роботи — у ВР розповіли про антибулінгові закони
У Москві нардепа Гончаренка заочно засудили до 10 років ув'язнення
У Москві нардепа Гончаренка заочно засудили до 10 років ув'язнення
Голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен приїхала в Україну з офіційним візитом
В Україну приїхала голова Сейму Литви
Верховна рада
У Раді зареєстрували законопроєкт з концепцією "економічного бронювання". Що відомо
На початок