За рік кількість вбивств і каліцтв дітей внаслідок війн зросла на 35% — Лубінець

За даними Організації об'єднаних націй відсоток насилля щодо дітей в умовах війни складає найвищу позначку в історії світу. За останній рік кількість вбивств і каліцтв дітей внаслідок війн зросла на 35%.

Про це на пресконференції щодо майбутнього саміту перших леді та джентльменів сказав уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"За даними ООН, яка надала нам офіційну статистику, станом на зараз відсоток насилля щодо дітей в умовах збройних конфліктів зріс на 21 пункт і складає найвищу позначку в історії світу. Тільки за останній рік кількість випадків вбивства, каліцтва дітей, які, на жаль, проживають на територіях, де відбуваються конфлікти, зріс на 35%. І є висока ймовірність того, що за результатами 2024 року ці цифри ще зростуть", — сказав він.

За словами омбудсмена, тенденція до поширення збройних конфліктів зростає — зараз бойові дії тривають в Україні, Секторі Гази, Буркіна-Фасо, Конго, М'янмі, Сирії, Самалі, Судані та інших країнах.

"Проблемою є те, що нема міжнародної системи захисту прав дитини, нема системи реагування на подібні порушення. І ми фіксуємо факти, що дітей вбивають, дітей калічать. На жаль, діти є серед тих, хто потерпає від сексуального насильства", — сказав Лубінець.

Він зазначив, що за даними ОГПУ, на сьогодні внаслідок війни загинула 551 дитина, і це "тільки ті діти, які були вбиті на тій території, яка перебуває під контролем українського уряду".

"На жаль, в тому ж самому Маріуполі, ми знаємо, за нашими приблизними оцінками, загинуло щонайменше 20 тисяч цивільних громадян України. Скільки серед них дітей офіційно, ми не можемо підтвердити", — сказав уповноважений.

Лубінець наголосив, що Україна хоче запросити на саміт перших леді та джентльменів представників країн, які не просто стикаються з випадками порушення прав дитини в умовах збройних конфліктів, а й мають "свої конкретні напрацювання":

як дітей захищати,

як їх повертати після депортації,

як впроваджувати нові підходи щодо психологічної реабілітації,

як робити так, щоб в міжнародній системі з'явилася відповідальність, наприклад, за мілітаризацію дітей, за депортацію дітей, щоб дійсно воєнні злочинці, понесли конкретне покарання.

За словами омбудсмена, на Саміті миру у Швейцарії під час закритої сесії, де обговорювався гуманітарний напрямок, лунало дуже багато ініціатив.

"Там обговорювались не тільки проблеми України, а й проблеми дітей з багатьох країн. Головне завдання українських ініціатив, в тому числі четвертого саміту перших леді і джентльменів, — знайти конкретні методи, механізми, як зупинити агресію щодо українських дітей. Це будуть непрості дискусії, але я точно знаю, що як і всі три попередні саміти, так і четвертий, буде мати конкретні результати, як для українських дітей, так і для дітей по всьому світу", — сказав він.