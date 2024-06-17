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Парламент Румунії перервав засідання, щоб подивитися футбол
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Парламент Румунії перервав засідання, щоб подивитися футбол

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Матч Україна — Румунія
Футбольний матч України з Румунією, Мюнхен, Німеччина, 17 червня 2024 року. REUTERS/Michaela Stache

Нижня палата парламенту Румунії — палата депутатів — раніше закінчила своє зібрання, щоб парламентарі могли подивитися футбольний матч Євро-2024 проти України.

Про це повідомляють румунські медіа, зокрема News.ro, Digi 24 та національне інформагентство AGERPRES.

"Після дискусій з лідерами фракцій ми домовилися, що сьогоднішня робоча програма на цьому завершиться, щоб ви всі мали час подивитися матч Румунії, яка після восьми років нарешті бере участь у чемпіонаті Європи. Отже, вперед, Румуніє!" — сказав віцепрезидент Палати Даніель Сучіу.

Зустріч було перервано о 15:40, а футбольний матч розпочався о 16:00.

Україна програла Румунії (0:3) на старті чемпіонату Європи-2024 з футболу. Це друга найбільша поразка українців на рівні Євро. Наступний матч Україна зіграє проти Словаччини у п'ятницю, 21 червня. Напряму у плей-оф Євро вийдуть топ-2 команди групи.

Румунія потрапила в групу Е. Вона проведе ще 2 матчі в першому турі:

  • 22:00, субота Бельгія — Румунія (Кельн);
  • 19:00, середа. Словаччина — Румунія (Франкфурт).

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