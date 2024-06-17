У ВРП підтримали звільнення Князєва з посади судді Верховного суду

Сьогодні, 17 червня, перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя проголосувала за подання про звільнення судді Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють у корупції.

Про це йдеться у повідомленні ВРП.

"Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Верховного Суду Всеволода Князєва до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади", — повідомили у ВРП.

У Раді зазначили, що таке рішення перша дисциплінарна палата ухвалила за результатом розгляду справи, відкритої 15 квітня 2024 року.

У "Центрі протидії корупції" зазначили, що Князєв може оскаржити це рішення, тому останнє слово за повним складом ВРП.

Про оренду квартири Князєвим нібито за зниженою ціною стало відомо у травні 2023-го. Тоді Вищий антикорупційний суд обирав запобіжний захід в іншій справі, де Князєва звинувачують в отриманні 2,7 млн доларів хабаря. Під час засідання тодішній прокурор САП Олександр Омельченко зазначив, що Князєв роками орендував 4-кімнатну квартиру у центрі Києва за 1000 гривень на місяць.

Пізніше епізод з квартирою вивели в окреме провадження, яке Національне агентство з питань запобігання корупції скерувало до суду. 27 грудня Печерський райсуд Києва визнав Князєва винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання суддями подарунків. Суд зобов’язав Князєва сплатити штраф у 2 550 гривень та конфіскував подарунок в 906 600 гривень.