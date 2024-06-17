Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму

Рада Європейського союзу, сьогодні, 17 червня, до 23 червня 2025 року продовжила до санкції проти Росії, які були запроваджені економічно-політичним блоком у відповідь на незаконну окупацію українського Криму та міста Севастополь.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Ради ЄС.

"ЄС не визнає та продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нинішні обмежувальні заходи, були вперше запроваджені у червні 2014 року і включають заборону на імпорт до Євросоюзу товарів, що походять з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також на інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму або Севастополя.

Крім того, експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також для пошуку, розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів, також підлягає обмеженням з боку ЄС.

20 лютого – офіційна дата початку окупації Криму. Її закріпила Верховна рада у вересні 2015-го року. За основу взяли перші зафіксовані випадки порушення Збройними силами РФ порядку перетину кордону України в районі Керченської протоки та використання підрозділів ЗС Російської Федерації, розташованих в Криму.