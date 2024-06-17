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Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму
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Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму

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Рада Європейського союзу, сьогодні, 17 червня, до 23 червня 2025 року продовжила до санкції проти Росії, які були запроваджені економічно-політичним блоком у відповідь на незаконну окупацію українського Криму та міста Севастополь.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Ради ЄС.

"ЄС не визнає та продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нинішні обмежувальні заходи, були вперше запроваджені у червні 2014 року і включають заборону на імпорт до Євросоюзу товарів, що походять з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також на інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму або Севастополя.

Крім того, експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також для пошуку, розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів, також підлягає обмеженням з боку ЄС.

20 лютого – офіційна дата початку окупації Криму. Її закріпила Верховна рада у вересні 2015-го року. За основу взяли перші зафіксовані випадки порушення Збройними силами РФ порядку перетину кордону України в районі Керченської протоки та використання підрозділів ЗС Російської Федерації, розташованих в Криму.

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