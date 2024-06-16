Відсутність Росії — абсолютно правильне рішення: учасники про Саміт миру

У неділю, 16 червня, у Швейцарії триває другий день Глобального саміту миру. Учасники заходу готуються виступити з підсумковою декларацією, текст якої, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби уже готовий.

Суспільне зібрало коментарі лідерів держав учасниць саміту про захід, мир в Україні та не запрошення Росії на конференцію.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що мир настане тільки тоді, коли Росія погодиться з усіма міжнародними принципами і статутом ООН.

"Ви не можете захоплювати іншу країну, ви не можете викрадати дітей, ви не можете гратися із продовольчою безпекою, ви не можете ставити під загрозу радіаційну безпеку. Мир настане тільки тоді, коли Росія погодиться з усіма міжнародними принципами і статутом ООН, який був прийнятий в 1945 році", — сказав він.

Голова ОПУ Андрій Єрмак у своєму Телеграм-каналі процитував слова Рютте: "Відсутність Росії за цим столом на Саміті миру — це абсолютно правильне рішення".

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що світ має об'єднати усі зусилля на захист України.

"Якщо Росія не погодиться з цим, ми змусимо її здатися. Мир в Україні не означає, що Україна має здатися, як вважає президент Путін. Це не буде так. Ставити такі умови це неприйнятно. Ми повинні подивитися, що ми можемо побудувати на базі сьогоднішньої дискусії. І Італія хотіла б брати участь у цьому і допомогти Україні дивитися у майбутнє. Буде надано 50 млрд доларів допомоги", — сказала вона.

Президент Литви Ґітанас Науседа нагадав, що російська агресія проти України почалася не в 2022 році, а у 2014 році із незаконною анексією Криму та вторгнення на східні території України.

"Російська війна проти України порушує всі принципи статуту ООН. Жодна країна не має права вето проти суверенного вибору демократичної та суверенної держави. Наша колективна зобов'язаність бути повністю солідарними з Україною у ці складні часи незалежно від того що потрібно для української перемоги", — сказав він.

Литовський президент також прокоментував "мирні" заяви Путіна.

"Миру в Україні можна досягнути лише завдяки повному відновленню територіальної цілісності України. Заклики до України здатися, піти на компроміс щодо свого суверенітету чи цілісності, заклики прийняти російські ультиматуми слугують лише миру який Росія отримає щоби продовжити війну. Ми хочемо встановити спеціальний міжнародний трибунал", — сказав Науседа.

Президентка Мальти Міріам Спітері Дебоно зазначила, що саміт дає можливість зрозуміти, що миру можна досягти лише, якщо він спиратиметься на основи міжнародного права та статуту ООН.

"Дотримання цих принципів, які є надзвичайно важливими для всіх держав, залишиться у центрі зусиль Мальти. Спираючись на ці переконання ми підтверджуємо повну підтримку нашою країною досягнення спільної стартової позиції яка приведе до досягнення справедливого миру. Цей саміт повинен стати основою подальших зустрічей, які дозволять досягнути миру в Україні. Цей меседж має бути ясно прокомунікований Російській Федерації та всім іншим державам, які кидають виклик нашим цінностям", — сказала вона.

Прем'єр Греції також наголосив, що миру в Україні не має бути результтатом її капітуляції.

"В нашому спільному комюніке ми наголосили на важливості збереження вільного судноплавства та захисту поштової структури України. Я був з Володимиром в Одесі тоді, коли російська ракета вдарила по порту, тому захист портової інфраструктури є абсолютно ключовим для збереження експорту продовольства з України, що своєю чергою дозволить стримати зростання цін на продовольство. Ми говоримо про справедливий та тривалий мир, але ми всі за цим столом погоджуємося що цей мир не може бути результатом української капітуляції", — сказав він.

Прем'єр Норвегії наголосив, що Україна може розраховувати підтримку його країни.

"Норвегія буде підтримувати Україну, ваше право на самозахист, але також надаватимемо вам цивільну допомогу. Ми допоможемо побудувати енергетичну мережу для надання електрики для лікарень у Харкові і ми продовжимо допомагати вам із поверненням ваших дітей. Є більші та менші проблеми, але одна дитина, яку викрали, це дуже велика проблема", — сказав він.

Президентка Словенії наголосила, що Україна бореться "за всю планету за повагу до міжнародного права".

"Якщо Росія перестане боротися — війна зупиниться. Якщо Україна перестане боротися — настане кінець України. Але це стане також кінцем верховенства права. Ми повинні обговорювати з іншими державами це питання також, включаючи Китай, Росію, і я не очікую, що всі будуть в одній і тій самій команді, наприклад команда Росії, команда України, команда Ізраїлю, команда Палестини. Я хочу, щоби ми всі грали за команду людяності. Це те, що ми повинні зробити для прийдешніх поколінь. Це причина чому в кінці я скажу "Слава Україні", тому що ви захищаєте міжнародне право", — сказала вона.