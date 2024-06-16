Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Україні 16 червня відключень світла не буде
ЕлектроенергіяЕНЕРГЕТИКАЕнергосистема

В Україні 16 червня відключень світла не буде

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Світло
Вимкнення електроенергії. Суспільне Івано-Франківськ/Діана Яців

У неділю, 16 червня, в Україні застосування графіків погодинних відключень не прогнозується.

Про це повідомляє Міненерго.

"Сьогодні з огляду на зниження споживання електроенергії у вихідний день застосування графіків погодинних відключень наразі не прогнозується. У випадку зміни ситуації інформацію буде оновлено", — йдеться у повідомленні.

15 червня Україна на запит Польщі отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

Впродовж дня через дефіцит генерації, причиною якого є масовані російські атаки на енергетичні об’єкти, застосовувалися обмеження споживачів.

Водночас для дотримання безпечної роботи системи передачі та недопущення перевантаження мережі вдень у західних регіонах обмежувалося виробництво електроенергії з ВДЕ.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 33 400 МВт/год. Експорту не передбачається.

Стан енергомереж

У Донецькій області під час обстрілу відключалась повітряна лінія обленерго. В результаті знеструмлювалась підстанція, до якої приєднані побутові споживачі.

Через негоду в Україні знеструмлено 21 населений пункт, зокрема у Київській області – 13, Черкаській – 7, Чернігівській – 1.

Топ дня
Саміт миру у Швейцарії
Другий день Саміту миру в Швейцарії, українських аграріїв бронюватимуть для збору урожаю. 844 день війни. Онлайн Важливо
артилерист Хартії, військовий
Українські військові у Вовчанську, обстріл Харкова, відключення світла. Тиждень війни у фото Важливо
Учасники Глобального саміту миру позують для спільного фото
Ядерна і продовольча безпека, звільнення військовополонених: Reuters назвало основні пункти декларації Саміту миру
Російські військові
На війні в Україні РФ за добу втратила 58 артсистем та 1160 військових — Генштаб
Володимир Зеленський на Саміті миру у Швейцарії
"Якби Росія була зацікавлена в мирі, не було б цієї війни". Повний виступ Зеленського на відкритті Саміту миру

Вибір редакції
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
Дізнайтесь більше
Енергетика
16 червня відключення світла не прогнозуються
Міненерго: сьогодні графіки відключень діють з 8 до 23
Міненерго: сьогодні графіки відключень діють з 8 до 23
Кудрицький
Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде складнішою — "Укренерго"
ЛЕП, електрика, лінія електропередач, графіки 14 червня
Як 15 червня в Україні вимикатимуть світло — розповіли в Укренерго
На початок