В Україні 16 червня відключень світла не буде

У неділю, 16 червня, в Україні застосування графіків погодинних відключень не прогнозується.

Про це повідомляє Міненерго.

"Сьогодні з огляду на зниження споживання електроенергії у вихідний день застосування графіків погодинних відключень наразі не прогнозується. У випадку зміни ситуації інформацію буде оновлено", — йдеться у повідомленні.

15 червня Україна на запит Польщі отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

Впродовж дня через дефіцит генерації, причиною якого є масовані російські атаки на енергетичні об’єкти, застосовувалися обмеження споживачів.

Водночас для дотримання безпечної роботи системи передачі та недопущення перевантаження мережі вдень у західних регіонах обмежувалося виробництво електроенергії з ВДЕ.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 33 400 МВт/год. Експорту не передбачається.

Стан енергомереж

У Донецькій області під час обстрілу відключалась повітряна лінія обленерго. В результаті знеструмлювалась підстанція, до якої приєднані побутові споживачі.

Через негоду в Україні знеструмлено 21 населений пункт, зокрема у Київській області – 13, Черкаській – 7, Чернігівській – 1.