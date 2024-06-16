У ростовському СІЗО в'язні взяли в заручники тюремників

Вранці 16 червня у Ростові-на-Дону ув'язнені однієї з камер СІЗО-1 захопили у заручники двох співробітників установи.

Про це повідомили в управлінні ФСВП по Ростовській області.

Зазначається, це начальник оперативного управління та молодший черговий заклад.

У зв'язку з надзвичайною подією у СІЗО-1 до регіону негайно виїхала група співробітників центрального апарату ФСВП Росії для проведення перевірки.

Як пише Baza з посиланням на джерела, шестеро обвинувачених вибили шибки у своїй камері і проникли в чергову частину. Там вони взяли в заручники співробітників СІЗО.

Серед нападників є кілька людей, які вже засуджені за "терористичними" статтями.

У заручниках перебувають начальник оперативного управління підполковник Олександр Б. та молодший інспектор чергової служби СІЗО 1.

Baza також опублікувала дані п'яти осіб, як стверджується, причетних до захоплення заручників. Трьох людей із цього списку — ув'язнених з прізвищами Гіреєв, Ціцкієв і Акієв — було засуджено в грудні 2023 року за участь в ІГІЛ та підготовку теракту.

Шостим нападником, за даними Бази, є 22-річний колишній студент астраханської державної медичної академії Малік Гандалоєв, затриманий в Інгушетії у березні 2023 року разом зі своїм братом та другом.

Вони ховалися в лісі, неподалік села Алхасти. На місці правоохоронці виявили схованку, де крім продуктів лежала вибухівка. Тоді щодо Гандалоєва та Гаммадова порушили кримінальну справу за статтями про виготовлення та незаконне зберігання вибухових речовин.

За попередньою інформацією, злочинці, які захопили заручників у СІЗО, вимагають машину, зброю та можливість виїхати з ізолятора. І тоді вони готові відпустити заручників.

Зараз у бік ростовського СІЗО висунувся ОМОН.

Терористи, які захопили СІЗО, записали кілька відеоповідомлень. На кадрах видно, що вони озброєні ножами та заточками.

Чоловіки заявили, що є членами ІДІЛ і кажуть, що захоплення не було спонтанним. Також вони озвучили свої вимоги. Один із заручників говорить на відео, що "загарбники налаштовані серйозно".

За попередньою інформацією, зараз в'язні намагаються знайти в СІЗО вогнепальну зброю, що зберігається там. Наразі з ними ведуться переговори.