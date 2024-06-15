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У ПАР переобрали президента
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У ПАР переобрали президента

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Сиріл Рамафоса
Президент ПАР Сиріл Рамафоса виступає під час оголошення результатів загальних виборів у Йоганнесбурзі, Південна Африка, 2 червня 2024 року. AP/Еміліо Моренатті

У Південній Африканській Республіці переобрали президента. Сиріл Рамафоса вдруге обійняв найвищий пост у країні.

Про це повідомив телеканал Deutsche Welle.

Його переобрали за підтримки кількох опозиційних партій, які сформують уряд національної єдності з Африканським національним конгресом (АНК) Рамафоси.

АНК, який прийшов до влади в 1994 році після припинення апартеїдуПолітика расової дискримінації. в Південній Африці, на останніх виборах вперше втратив парламентську більшість.

Маючи лише 159 із 400 місць у Національній асамблеї, партія мала покладатися на Демократичний альянс (DA), який забезпечив 87 місць, щоб обрати Рамафосу.

Декілька інших партій, у тому числі Партія свободи Inkatha (IFP) і Патріотичний альянс (PA), також увійдуть до складу уряду національної єдності.

Інавгурація новообраного президента відбудеться не пізніше 19 червня. Після цього Рамафоса має оголосити склад уряду та його програму. Очікується, що це буде уряд національної єдності, куди увійде кілька парламентських партій, включаючи DA.

Майбутній п'ятирічний термін президентства стане для Рамафоси другим. Він обійняв пост глави держави у лютому 2018 року після відставки Джейкоба Зуми, якого звинуватили в корупції. У травні 2019 року у ПАР відбулися загальні вибори, на яких переміг АНК, після чого Рамафоса обрали президентом ПАР.

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