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Зібрав "Москву" і "Хаймарс": 13-річний миколаївець конструює моделі та волонтерить на Вінниччині. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Зібрав "Москву" і "Хаймарс": 13-річний миколаївець конструює моделі та волонтерить на Вінниччині. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Понад два роки між Миколаєвом і містом Бершадь на Вінниччині живе родина Чубарів. У свої 13 років Михайло займається волонтерською діяльністю, пише листи військовим та знає найвідомішу військову техніку російсько-української війни. На дозвіллі хлопець складає дерев'яні моделі. У його колекції крейсер "Москва", "Байрактар", "Хаймарс" та інші.

Про життя після 24-го лютого 2022 року, волонтерство та листування з українськими військовими кореспондентам Суспільного розповіли 13-річний Михайло Чубар та його мама Ольга.

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