Понад два роки між Миколаєвом і містом Бершадь на Вінниччині живе родина Чубарів. У свої 13 років Михайло займається волонтерською діяльністю, пише листи військовим та знає найвідомішу військову техніку російсько-української війни. На дозвіллі хлопець складає дерев'яні моделі. У його колекції крейсер "Москва", "Байрактар", "Хаймарс" та інші.
Про життя після 24-го лютого 2022 року, волонтерство та листування з українськими військовими кореспондентам Суспільного розповіли 13-річний Михайло Чубар та його мама Ольга.