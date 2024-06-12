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Закревська: справи Майдану стали викликом для судової системи, але вироків могло бути більше
МАЙДАНРЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІЛюди

Закревська: справи Майдану стали викликом для судової системи, але вироків могло бути більше

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Євгенія Закревська
Адвокатка та військовослужбовиця Євгенія Закревська під час інтерв'ю Суспільному. Київ, 7 червня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Брамський

Адвокатка родин Небесної сотні, військовослужбовиця Євгенія Закревська вважає, що українські суди могли довести до вироків більшу кількість "справ Майдану", ніж їх є станом на зараз.

Про це вона сказала в інтерв'ю Суспільне Новини.

"Щоб бути чесними – це був виклик для судової системи. Це не рядові справи, це непросто. Для того, щоб ці справи розглянути в строки, треба було докласти організаційний зусиль – саме судам. Саме в компетенції і у сфері відповідальності суддів було принаймні організувати цей процес таким чином, щоб був вирок. На користь, тобто виправдувальний, обвинувальний – це вже питання переконливості фактів і таке інше. Але організація процесу для того, щоб критично важливі для країни судові процеси дійшли до логічного завершення – це пряма відповідальність суддів", – зазначила Закревська.

Вона нагадала, що в жовтні 2023 року Святошинський районний суд Києва оголосив вироки п'ятьом колишнім "беркутівцям" у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, коли загинули 48 людей.

"Це був приклад того, що насправді всі ці процеси можна було довести до вироків в межах строків давності. Тому що це був один із найскладніших процесів", – додала Євгенія Закревська.

Вона нагадала, що по низці "справ Майдану" (справ, які стосувалися учасників Революції Гідності) наприкінці 2023 року – на початку 2024 року сплив строк давності.

"Це дуже негативна тенденція і дуже сильний підрив довіри до держави, до судової системи – відсутність вироків у багатьох справах Майдану, які, власне, наразі закриваються", – додала вона.

У січні цього року очільник департаменту у справах Майдану Офісу генерального прокурора Олексій Донський повідомив виданню Watchers, що у період з листопада 2023 року до лютого 2024-го спливли строки давності у близько 60 таких справ. Це не стосується справ про особливо тяжкі злочини, оскільки їхній строк давності – 15 років, а також справ, де триває заочне судове слідство.

Євгенія Закревська – голова колегії “Адвокатської дорадчої групи”. Це – об’єднання адвокатів, що представляють у судах інтереси учасників Революції Гідності і їхніх родин. На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Закревська вступила до лав бригади територіальної оборони, пізніше перевелася до 92-ї окремої штурмової бригади. Зараз Євгенія Закревська – аеророзвідниця.

Про військову службу, дрони, справи Майдану та Романа Ратушного – про це і не лише дивіться та читайте інтерв'ю з Євгенією Закревської у проєкті Суспільного "Ремовська Інтерв’ю" на Youtube-каналі Суспільне Новини та нашому сайті у четвер, 13 червня.

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