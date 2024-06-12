Рух "Атеш" знищив станцію супутникового зв'язку в Московській області РФ

Агент військово-партизанського руху "Атеш" провів диверсію, знищивши станцію супутникового зв'язку Р-441 "Злива" у Московській області Росії.
Про це повідомив "Атеш" на своєму каналі у Telegram 12 червня.
Зазначається, що станція розміщувалась на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку у місті Клин Московської області РФ.
За даними руху, станція супутникового зв'язку забезпечує зв'язок у стратегічному та оперативному ланках управління російської армії.
Внаслідок знищення станції значно порушено систему управління згаданого зенітного ракетного полку, і як наслідок ослаблено систему ППО усієї Московської області.
"Ми вітаємо справжніх росіян із Днем Росії та продовжуємо роботу над знищенням путінського режиму", — йдеться у повідомленні.
Читати ще