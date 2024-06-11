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Укренерго продовжило дію відключень світла по всій Україні
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Укренерго продовжило дію відключень світла по всій Україні

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У вівторок, 11 червня, термін застосування графіків погодинних відключень світла по всій території України подовжений – обмеження будуть діяти з 14:00 до 23:00.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Як зазначили у компанії, через спеку українці збільшили споживання електроенергії, водночас електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

"Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі. Тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", — йдеться у повідомленні.

10 червня, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 22:00 до 23:00 з енергосистеми Польщі.

Протягом доби Україна імпортувала електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 865 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 636 МВт.

Імпорт електроенергії не відбувається і не передбачається.

Стан енергомереж

Через погодні умови на ранок залишається знеструмленими 51 населений пункт у Київській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській, Чернігівській областях.

З інших причин без енергоживлення 462 населені пункти.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Харківській, Херсонській областях.

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