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Банк розвитку Ради Європи виділяє 100 млн євро на компенсації за знищене житло — Мінфін
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Банк розвитку Ради Європи виділяє 100 млн євро на компенсації за знищене житло — Мінфін

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Банк розвитку Ради Європи виділяє 100 млн євро на компенсації за знищене житло
Міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник БРРЄ Карло Монтічеллі на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України підписали відповідну Угоду в рамках проєкту “НОМЕ. Компенсація за знищене житло”. Мінфін

Україна отримає 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) на компенсації за знищене внаслідок збройної агресії РФ житло. Міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник БРРЄ Карло Монтічеллі на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України підписали відповідну Угоду в рамках проєкту “НОМЕ. Компенсація за знищене житло”.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що проєкт HOME реалізовуватиметься по всій підконтрольній території України. Залучені кошти спрямують на підтримку механізму прямої допомоги. Завдяки цьому механізму кінцеві бенефіціари отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та атак РФ житло у вигляді сертифікатів на придбання житла.

Як відзначив міністр фінансів, повномасштабна війна Росії завдала житловому сектору України збитків на понад 50 млрд доларів США.

“Проєкт HOME допоможе постраждалим громадянам якнайшвидше повернутися до комфортного життя… Подальша реалізація та розробка проєктів з підтримки соціальної сфери сприятиме сталому соціальному розвитку та відновленню», — сказав Марченко.

Він подякував Банку за активну підтримку і солідарність з Україною.

Як пояснили у Мінфіні, проєкт впроваджується у межах послуги “єВідновлення”, а також згідно з законом “Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій спричинених збройною агресією РФ проти України”.

“Громадяни можуть формувати запити та в результаті отримувати сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно. Процес перевірки заяв, а також відбору запитів здійснює спеціальна Державна комісія з компенсації. Відслідкувати перебіг розгляду справи можна буде у мобільному застосунку Дія”, — пояснили у відомстві.

У червні 2023 року Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи.

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