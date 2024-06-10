Сили оборони збили на Покровському напрямку російський літак Су-25 — Генштаб

На передовій упродовж 10 червня відбулося 81 бойове зіткнення. Сили оборони України вразили 13 районів зосередження особового складу армії РФ, сім їхніх засобів ППО, один підрозділ артилерії та радіолокаційну станцію.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 22.00 понеділка, 10 червня.

За інформацією, російські загарбники завдали по території України два ракетних із застосуванням п’яти ракет та 45 авіаційних ударів із застосуванням 64 КАБів, пустити в дію 486 дронів-камікадзе. Також армія Росії здійснила понад 2900 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

На Харківському напрямку відбулися чотири безрезультатні атаки російських військ у районах Вовчанська та Глибокого. Українські військові продовжують проводити заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів.

Попередні втрати армії РФ на цьому напрямку становлять 64 окупанти загиблими та пораненими. Знищено один російський танк, сім автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено два танки, бойову броньовану машину, три артилерійські системи та чотири автомобілі армії Росії. Також уражено 15 бліндажів та склад російських боєприпасів.

На Куп’янському напрямку російські військові намагалися відтіснити українські підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Берестове. Такі спроби успіху не мали. Втрат позицій і територій не допущено.

На Лиманському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 12. Російські окупанти намагалися просунутися в районах Дружелюбівки, Невського, Тернів, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу. Всі атаки успішно відбито українськими захисниками.

На Сіверському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Чотири штурмові дії в районах Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського для російських військових завершились невдачею.

На Краматорському напрямку армія РФ сім разів намагалася атакувати підрозділи Сил оборони України в районах Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Шість спроб російських окупантів прорвати українські рубежі успіху не мали. Ситуація напружена. Триває бій в районі Нового.

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Російські військові 21 раз намагалися вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Яснобродівки, Уманського та Карлівки. 19 російських атак відбито. Ще два боєзіткнення тривають неподалік Новоолександрівки та Новопокровського.

Сили оборони України докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників. Попередні втрати армії РФ на цьому напрямку склали 198 російських окупантів вбитими та пораненими. Знищено літак СУ-25, один танк, бойову броньовану машину, гармату та чотири автомобілі.

На Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою. Від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 17. Російські загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка та Парасковіївка. 14 російських атак успішно відбито Силами оборони України. Тривають бої в районі Красногорівки. Вживаються заходи щодо недопущення просування російських військ в глибину території.

На Времівському напрямку загарбники намагалися йти вперед поблизу Водяного та Старомайорського. Штурмові дії російських окупантів зазнали невдачі. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили одну безрезультатну штурмову дію в районі населеного пункту Копані.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки армії РФ в районі північніше Кринок. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.