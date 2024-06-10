Речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що в Баренцовому морі в межах Північного Льодовитого океану зайнявся великий протичовновий корабель Росії "Адмірал Левченко".

Про це Плетенчук написав увечері 10 червня у своєму Facebook.

"Так буває, коли «свєрхдєржава» отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на розв'язання цієї проблеми. Одна з установок і запалала", — прокоментував речник ВМС.

Як написав Плетенчук, корабель вміщує кілька сотень людей з екіпажу. За технічними характеристиками, повна вантажність судна (DWT) — 7500 тонн, він може вмістити 385 людей.

Взятий на озброєння РФ у 1988 році. Порт приписки — Сєвероморськ на східному березі Кольської затоки Баренцового моря.

"Адміра Левченко" несе на борту ударне озброєння — ракето-торпеди «Розтруб», які можуть вражати як підводні, так і надводні цілі.