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Сили оборони вдарили по радіолокаційній станції російських окупантів — Генштаб
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Сили оборони вдарили по радіолокаційній станції російських окупантів — Генштаб

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Українські артилеристи
Артилеристи 48 окремої артилерійської бригади ЗСУ. Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Підрозділи української авіації та ракетних військ і артилерії упродовж неділі, 9 червня, завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу російських військ та їхньої військової техніки, одному засобу ППО армії РФ, двох засобах артилерії, радіолокаційній станції російських окупантів та складу боєкомплекту.

Про це повідомив у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на фронті протягом 9 червня відбулося 73 бойові зіткнення. Російські загарбники завдали по території України три ракетні удари із застосуванням трьох ракет та 53 авіаційні удари із застосуванням 69 КАБів, залучити 529 дронів-камікадзе. Армія Росії здійснила 2888 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень без успіху для армії Росії. Російські окупанти продовжували спроби атакувати українські підрозділи в районах Вовчанська, Липців та західніше Глибокого.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Штурмові дії російських військ успіхів не мали, ситуація контрольована. Тривають дві російські атаки в районах Піщаного та Греківки.

На Сіверському напрямку російські окупанти без успіху атакували українські позиції в районі Виїмки.

На Краматорському напрямку мали місце дев’ять бойових зіткнень. Найбільшу активність російські окупанти проявляли в районі Іванівського, проте всі спроби армії РФ покращити своє становище були безрезультатними.

На Покровському напрямку російський агресор 27 разів атакував позиції українських воїнів у районах Прогресу, Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки. 18 атак відбито, дев’ять іще тривають. Ситуація напружена. Сили оборони України тримають рубежі, вживають заходів щодо недопущення просування армії Росії вглиб території України.

На Курахівському напрямку російські війська вісім разів атакував українські позиції в районах Парасковіївки та Красногорівки. Сім атак відбито. Триває боєзіткнення в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони України.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишилась без суттєвих змін. Усього від початку доби армія Росії чотири рази без успіху намагалася витіснити українських захисників із займаних позицій в районах Малої Токмачки та Кринок. Втрат позицій та територій не допущено.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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