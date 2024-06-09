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Ведучий Майкл Мослі загинув під час відпочинку у Греції
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Ведучий Майкл Мослі загинув під час відпочинку у Греції

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Ведучий Майкл Мослі
Британський ведучий Майкл Мослі. Getty Images

У неділю 9 червня рятувальники знайшли тіло британського ведучого Майкла Мослі. Він зник 5 червня під час відпустки на грецькому острові Сімі.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що тіло було знайдено у віддаленій гірській місцевості біля невеликої скелі на скелястому пагорбі на північний схід від села Педі. Джерело в поліції повідомило BBC News, що загиблий був мертвий вже "кілька днів".

Офіційно тіло ще не ідентифіковано.

Мослі зник у середу 5 червня після того, як залишив свою дружину на пляжі Агіос Ніколаос, щоб вирушити на прогулянку.

Протягом п'яти днів журналіста шукали пожежники, собаки, вертольоти, дрони, місцеві жителі та офіцери з Сімі.

Майкл Мослі — британський тележурналіст, продюсер, ведучий і письменник, який працював на BBC з 1985 року після закінчення медичного училища. Він був ведучим телевізійних програм про біологію та медицину, регулярно з'являвся в The One Show .

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