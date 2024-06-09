В авіакатастрофі загинув 90-річний астронафт місії "Аполлон-8"

У Сполучених Штатах загинув 90-річний астронафт Вільям Андерс. Він був одним з членів екіпажа космічного корабля "Аполлон-8", який у 1968 році вперше доставив людей на орбіту Місяця.

Про це повідомляє CNN із посиланням на сина Андерса.

"Мій тато загинув у авіакатастрофі на островах Сан-Хуан. Сім'я спустошена і сумує через втрату видатного пілота", — сказав Генрі Андерс.

Офіс шерифа округу Сан-Хуан своєю чергою повідомив у прес-релізі , що літак Андерса впав біля узбережжя острова Джонс. Вільям Андерс керував літаком сам.

"Літак старої моделі летів з півночі на південь, а потім впав у воду поблизу північного краю острова Джонс і затонув", — йдеться у повідомленні.

Тіло пілота було знайдено водолазною командою, повідомили у береговій охороні США. Про причини аварії наразі не повідомляється.

Старт "Аполлона-8" з астронавтами Френком Борманом, Джеймсом Ловелом і Вільямом Андерсом на борту відбувся 21 грудня 1968 року. Політ до Місяця продовжувався менше трьох діб.

Вільям Андерс під час цього польоту був пілотом місячного модуля. Вважається, що саме він зробив відоме фото "Схід Землі".

Пізніше Андерс перебував на державній службі, був послом США в Норвегії, обіймав керівні посади у великих корпораціях.