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Помер гендиректор "Репортерів без кордонів" Крістоф Делуар
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Помер гендиректор "Репортерів без кордонів" Крістоф Делуар

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Крістоф Делуар
Генеральний директор "Репортерів без кордонів" Крістоф Делуар в Парижі, Франція, 8 жовтня 2021 року. AP/Francois Mori

Генеральний директор "Репортерів без кордонів" Крістоф Делуар помер 8 червня у віці 53 роки.

Про це повідомили на офіційному сайті організації.

Як йдеться у заяві, Делуар помер після боротьби з онкологічним захворюванням. Він очолював "Репортери без кордонів" з 2012 року. 2018 року заснував Форум за інформацію та демократію – ініціативу, яка просуває верховенство права та вільну пресу як основу будь-якої демократії.

"Делуар був невтомним захисником свободи, незалежності та плюралізму журналістики на всіх континентах у контексті інформаційного хаосу. Журналістика була боротьбою всього його життя, з якою він боровся з непохитною переконаністю", — йдеться у повідомленні.

"Репортери без кордонів" — міжнародна недержавна організація захисту прав людини, яка оберігає свободу слова в усьому світі. Організація проводить боротьбу з цензурою та виступає за звільнення журналістів, котрі перебувають в ув'язненні, пов'язаному з їхньою професійною діяльністю.

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