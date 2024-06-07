Невідомий напав на прем'єрку Данії у Копенгагені

Невідомий чоловік вдарив прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен, коли вона коли вона була на площі Кюльторве у Копенгагені.

Про це повідомляє видання Рolitiken з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра та агентство Ritzau.

У канцелярії зазначили, що Фредеріксен шокована нападом. Чоловіка затримали. Подробиць інциденту у канцелярії прем'єрки не розкрили.

Поліція Копенгагена підтверджує напад, але також не коментує подію.

"На прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен сьогодні напав чоловік на Кюльторве у Копенгагені. Метте, природно, шокована нападом. Треба сказати, що це приголомшило всіх нас, хто з нею близький", — написав у соцмережі Х міністр навколишнього середовища Магнус Гойніке.