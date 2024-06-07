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Шмигаль підписав меморандум зі Світовим банком щодо покращення ринку житла
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Шмигаль підписав меморандум зі Світовим банком щодо покращення ринку житла

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрезидент Світового банку Антонелла Бассані та віцепрезидент Міжнародної фінансової корпорації Альфонсо Гарсія Мора підписали меморандум про підтримку у покращенні ринку житла в Україні.

Про це прем'єр повідомив у Телеграм.

"Світовий банк надаватиме підтримку державному та приватному секторам у покращенні ринку житла в Україні. Відповідний меморандум підписали сьогодні", — зазначив Шмигаль.

За його словами, банк надаватиме підтримку у спрощенні регулювання для початку нового будівництва та у покращенні захисту громадян, які купують нерухомість.

"Наше завдання — не лише відновити пошкоджене й зруйноване житло. А й модернізувати загальну житлову політику відповідно до стандартів ЄС", — сказав очільник уряду.

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