Нетаньягу виступить на спільному засіданні Конгресу США 24 липня — The Hill

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виступить на спільному засіданні Конгресу Сполучених Штатів 24 липня.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на заяву республіканців.

Зазначається, що четверо лідерів Конгресу офіційно запросили Нетаньягу виступити перед законодавцями на тлі "спекуляцій" щодо того, чи дозволятимуть голові ізраїльського уряду надалі відвідувати Капітолій, доки триває війна у Газі. Нетаньягу запрошення прийняв.

"Двопартійна двопалатна зустріч символізує тривалі відносини між США та Ізраїлем і запропонує прем’єр-міністру Нетаньяху можливість поділитися баченням ізраїльського уряду щодо захисту їхньої демократії, боротьби з терором і встановлення справедливого та міцного миру в регіоні", — сказав спікер Палати представників США Майк Джонсон.

Водночас як пише The Hill, демократи висловили різке несхвалення промови Нетаньяху, а деякі вже пообіцяли пропустити захід.

"У мене є чіткі та глибокі розбіжності з прем’єр-міністром, які я озвучував як приватно, так і публічно, і продовжуватиму це робити. Але оскільки відносини Америки з Ізраїлем є залізними і виходять за межі однієї людини чи прем’єр-міністра, я приєднався до прохання, щоб він виступив", — сказав своєю чергою лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер.