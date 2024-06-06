Росія проведе військові навчання поблизу США

Росія планує відправити бойові кораблі в Карибський регіон цього літа в рамках військово-морських навчань, які, ймовірно, включатимуть заходи в порти на Кубі та, можливо, зупинки у Венесуелі.

Про це заявило високопоставлене джерело в адміністрації президента США, передає Reuters.

"Ми очікуємо, що цього літа Росія проведе підвищену військово-морську та повітряну активність поблизу Сполучених Штатів. Кульмінацією цих дій стануть глобальні російські військово-морські навчання цієї осені", — сказав чиновник.

За словами джерела, активність російських військових посилилася через американську підтримку України. Росія хоче показати, що вона "все ще здатна на певний рівень глобальної могутності, цитує Reuters представника Білого дому.

При цьому, зазначив він, ця активність розглядається як частина звичайної військово-морської діяльності і не становить прямої загрози США, оскільки Росія щороку з 2013 по 2020 роки відправляла свої кораблі до західної півкулі.

"Ми повинні очікувати продовження цієї діяльності в майбутньому, хоча ми відзначаємо, що ці розгортання спричиняють витрати для ВМФ Росії, який щосили намагається підтримувати боєздатність і проводити розгортання зі своїм застарілим флотом", — додав чиновник.

Пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на Революційні збройні сили Куби повідомило, що 12-17 червня до порту Гавани з офіційним візитом прибуде група кораблів Військово-морського флоту РФ. До її складу увійдуть фрегат "Адмірал Горшков", атомний підводний човен "Казань", танкер "Академік Пашин" та рятувальний буксир "Микола Чикер". Як зазначається, жоден з кораблів не несе ядерної зброї, тому їхня стоянка на Кубі не загрожуватиме регіону. У Міноборони РФ інформацію про навчання на Карибах не коментували.