Застосунок "Мрія" почали тестувати у 40 школах

Міністерство цифрової трансформації розпочало тестування освітнього застосунку "Мрія". 40 шкіл з Києва та шести областей України допоможуть перевірити й покращити роботу застосунку.

Про це повідомляє Мінцифри.

"Мрія" змінить підхід до навчання. Школярі вчитимуться за сучасними підходами. Батьки зрозуміють, що їхнім дітям вдається найкраще, а де треба підтримка. Вчителі ж зможуть приділяти більше уваги розвитку дітей та професійній самореалізації", — йдеться у повідомленні.

Хто тестуватиме Мрію?

школярі: Мрія ID, навчальні досягнення, план дня, список завдань з дедлайнами, бібліотека контенту за інтересами, чати на базі Signal.

батьки: досягнення дитини, розклад, оцінки, домашні завдання, бібліотека рекомендованого контенту, чати на базі Signal.

вчителі: календарний план, розклад, журнал, домашні завдання, бібліотека контенту для професійного розвитку, чати на базі Signal.

Бета-тест відбуватиметься у три етапи. На першому етапі відбуватиметься перевірка функціонала застосунку — від авторизації та наповнення журналу до чатів, сповіщень та аналітики підсумкових досягнень.

Другий етап — підготовка до навчального року. Кожну школу відвідають тренери Мрії, які навчать вчителів швидко й легко користуватися застосунком та вебверсією в роботі.

Третій етап — тестування "Мрії" в реальних умовах. 40 шкіл уперше пройдуть навчальний рік з застосунком.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що вчителі мають бачити в "Мрії" швидкість, ефективність і власний розвиток.

"Під час тестування вони випробують журнали, план дня, бібліотеку контенту, чати з батьками та учнями — усе в одному застосунку. Менше часу на рутину, більше — на розвиток дітей", — зазначив він.

Батьки з "Мрією" знатимуть, що дітям подобається і вдається найкраще, а де потрібні підтримка й увага, і глибше зрозуміють, як допомогти дітям реалізуватися в майбутньому.

"Для дітей у "Мрії" буде акцент на особистому розвитку — бібліотека контенту про ІТ, штучний інтелект, цікавинки від професіоналів, документ "Мрія ID", план дня та чати. Все, як у дорослих, тільки замість зустрічей — уроки й досягнення", — зазначив Федоров.