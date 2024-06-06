У Польщі засудили сімох винних у смерті українця у витверезнику Вроцлава

Суд Вроцлава ухвалив 6 червня вироки у справі про вбивство 25-річного українця Дмитра Никифоренка у Вроцлавському центрі допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння в Польщі. Семеро обвинувачених отримали від 1,5 до 5 років ув’язнення.

Про це повідомляє PAP.

Розслідування у справі проводила регіональна прокуратура в Щецині. За версією прокуратури, "троє поліцейських і двоє доглядачів-фельдшерів у приміщенні Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння перевищили свої повноваження, застосувавши заходи прямого примусу". На думку слідчих, вказані особи діяли спільно і за погодженням.

За словами прокурорів, обвинувачені брали участь "у побитті та фізичному знущанні з юридично безправної жертви", до якої, після того, як її захопили та привели до недієздатності за допомогою ременів, застосували фізичне насильство.

"Воно полягало, зокрема, у притисканні голови, верхньої частини тулуба та ніг потерпілого до матраца ліжка, притисканні верхньої частини тулуба та попереку потерпілого коліном, сидінні на лежачому потерпілому та притисканні його всією своєю вагою до матраца, завдаванні ударів рукою і кулаком в область попереку і голови або плечового поясу, затисканні руками шиї потерпілого, завдаванні ударів кийком типу "тонфа" в область попереку", – йдеться в обвинувальному висновку.

Це, на думку обвинувачення, перешкоджало вільному диханню потерпілого і, як наслідок, призвело до його смерті в результаті насильницького удушення

Суд визнав підсудних — поліцейських, опікунів та лікаря — винними у вбивстві з необережності, оскільки вони спричинили смерть Никифоренка "шляхом побиття та насильницького притискання". Лікаря звинуватили у відсутності реакції на застосування до нього таких заходів примусу.

Найсуворіше покарання – 5 років ув’язнення – отримали двоє експрацівників поліції. Двох інших колишніх правоохоронців, лікаря та двох працівників витверезника засудили до ув'язнення на терміни від 1,5 до 4 років. Лікар отримав 3 роки позбавлення волі. Ще двох працівників витверезника було виправдано.

Дмитро Никифоренко помер 30 липня 2021 року у Вроцлаві після затримання поліцією і жорстокого побиття. Згідно зі свідченнями підсудних, 25-річний чоловік був агресивним, нападав на співробітників поліції та супроводу, не підкорявся наказам. Його спробували прив'язати до ліжка, але під час цих дій у нього сталася раптова зупинка серця і, попри реанімаційні заходи, українець помер.

Gazeta Wyborcza отримала відео із камер спостереження з витверезника у Вроцлаві, де перебував українець, і стверджує, що до чоловіка необґрунтовано застосували насильство. За інформацією видання, українця били і душили, хоча агресивно він не поводився. Правоохоронці сідали на чоловіка, притискали його голову до підлоги коліном, прив’язали до ліжка, били його кулаками, кийком і душили. Це знущання тривало пів години. Потім на місце прибув лікар і реанімувати українця не зміг.