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На НПЗ в Ростовській області РФ виникла пожежа через атаку безпілотників
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На НПЗ в Ростовській області РФ виникла пожежа через атаку безпілотників

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Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області
Пожежа на Новошахтинському НПЗ у Ростовській області Росії внаслідок атаки безпілотників 22 червня 2022 року. AP

На нафтопереробному заводі в Новошахтинську Ростовської області Росії розпочалася пожежа після атаки безпілотника.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор російського регіону Василь Голубєв.

На місці працювали служби екстреного реагування. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"За попередніми даними, ... вогонь поширився на площу 50 кв. м. До гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки. Роботи було припинено через повторну атаку, особовий склад відведений на безпечну відстань. Готується застосування пожежного поїзда", — написав пізніше Голубєв.

Він не уточнює, скільки саме безпілотників атакували завод. Як повідомляє з посиланням на місцевих жителів Telegram-канал Shot, на початку другої ночі в місті було чути відразу кілька гучних вибухів. Імовірно, це працювала російська система ППО. Після вибухів очевидці побачили у районі НПЗ дим та вогонь. Telegram-канал Mash опублікував відео, зняте неподалік місця події. На кадрах видно великий стовп вогню у районі НПЗ.

Василь Голубєв згодом повідомив, що, за попередніми даними, постраждалих при атаці та подальшій пожежі немає. Пізніше губернатор повідомив, що пожежу на НПЗ локалізовано на площі 100 кв.м.

Новошахтинський завод нафтопродуктів (НЗНП) – єдиний НПЗ у Ростовській області. Завод розташований поблизу Новошахтинська, близько 15 кілометрів від кордону з Україною.

Новошахтинський завод нафтопродуктів вже атакував українських безпілотників у березні. Тоді через атаку технологічні об'єкти підприємства було зупинено. Ще дві атаки на завод відбулися у червні 2022 року та травні 2023-го.

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