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Через погоду в Україні оголосили жовтий рівень небезпеки — Укргідрометцентр
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Через погоду в Україні оголосили жовтий рівень небезпеки — Укргідрометцентр

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Український гідрометеорологічний центр попередив, що в середу, 5 червня, на більшості території України буде перший, жовтий рівень небезпеки через погодні умови.

Про це пресслужба центру написала у Facebook.

Синоптики прогнозують грози по всій Україні, крім більшості районів південного сходу та півдня (Запорізька, Херсонська області та Крим). Удень 5 червня в більшості районів лівого берега Дніпра подекуди випаде град та буде шквальний вітер швидкістю 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, у південно-східній частині до 22°. Удень у західних, північних та Вінницькій областях — 21-26°, на решті території — 27-32°, в Криму — до 35°. На високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 15-20°.

Також Укргідрометцентр попередив про небезпечні гідрологічні явища.

"Ввечері 4 та протягом 5 червня на річках суббасейнiв [річок] Прута і Сірету внаслідок значних дощів очікується підвищення рівнів води на 0,3 — 1,0 м над рівнями на 8 год. В місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку, стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках", — написали метеорологи.

Синоптикиня Наталка Діденко також повідомила, що 5 червня в Україні очікується +25+29 градусів, на сході та півдні — до +30+33 градусів, у західних областях — +22+25 градусів.

Найменша ймовірність опадів, проте висока пожежна небезпека буде на півдні та сході України.

Діденко прогнозує короткочасні дощі з грозами пройдуть на заході, півночі та північному сході України. Під час гроз можливі шквали та град. У Києві — так само короткочасні дощі, грози, під час грози ймовірне шквалисте посилення вітру та град.

"На решті території України без істотних опадів, хіба локальні, зальотні", — пише експертка.

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