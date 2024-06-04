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На війні в Україні РФ за добу втратила 65 артсистем та 1290 військових — Генштаб
ГенштабВторгнення Росії в УкраїнуВійна

На війні в Україні РФ за добу втратила 65 артсистем та 1290 військових — Генштаб

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Російські військові
Російські військові. Російські військові. Фото: Головне управління розвідки МО України

Станом на ранок 4 червня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 512 420 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1290 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 7794 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15020 (+18) од,
  • артилерійських систем – 13345 (+65) од,
  • РСЗВ – 1092 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 827 (+3) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10766 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2268 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18228 (+69) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2211 (+12).

Дані уточнюються.

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