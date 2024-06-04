На війні в Україні РФ за добу втратила 65 артсистем та 1290 військових — Генштаб

Станом на ранок 4 червня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 512 420 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1290 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 7794 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15020 (+18) од,
- артилерійських систем – 13345 (+65) од,
- РСЗВ – 1092 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 827 (+3) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10766 (+27),
- крилаті ракети ‒ 2268 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18228 (+69) од,
- спеціальна техніка ‒ 2211 (+12).
Дані уточнюються.