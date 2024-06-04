Ізраїль не рекомендує своїм громадянам їздити на Мальдіви

Міністерство закордонних справ Ізраїлю не рекомендує своїм громадянам їздити на Мальдіви після того, як уряд Мальдівської Республіки заборонив в’їзд відвідувачам з ізраїльськими паспортами.
Про це пише Reuters.
Ізраїльське міністерство повідомило, що ця рекомендація стосується ізраїльтян із подвійним громадянством.
"Громадянам Ізраїлю, які вже перебувають у країні, рекомендується розглянути питання про виїзд, тому що якщо вони з будь-якої причини опиняться в біді, нам буде важко надати допомогу", — йдеться в заяві міністерства.
Президент Мальдівських островів доктор Мохамед Муїцзу ухвалив таке рішення після рекомендації Кабінету міністрів, йдеться в заяві його офісу.
"Рішення Кабінету міністрів включає внесення змін до необхідних законів, щоб заборонити власникам ізраїльських паспортів в’їзд на Мальдіви та створення підкомітету Кабінету міністрів для нагляду за цими зусиллями", – додається в заяві.
Загалом 528 громадян Ізраїлю відвідали Мальдіви за перші чотири місяці цього року, зменшившись з 4644 за той самий період 2023 року. Мальдіви попереджали, що заборонять ізраїльтянам відвідувати архіпелаг в Індійському океані через війну в секторі Гази.