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Ізраїль не рекомендує своїм громадянам їздити на Мальдіви
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Ізраїль не рекомендує своїм громадянам їздити на Мальдіви

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Мальдіви. cntraveller.in

Міністерство закордонних справ Ізраїлю не рекомендує своїм громадянам їздити на Мальдіви після того, як уряд Мальдівської Республіки заборонив в’їзд відвідувачам з ізраїльськими паспортами.

Про це пише Reuters.

Ізраїльське міністерство повідомило, що ця рекомендація стосується ізраїльтян із подвійним громадянством.

"Громадянам Ізраїлю, які вже перебувають у країні, рекомендується розглянути питання про виїзд, тому що якщо вони з будь-якої причини опиняться в біді, нам буде важко надати допомогу", — йдеться в заяві міністерства.

Президент Мальдівських островів доктор Мохамед Муїцзу ухвалив таке рішення після рекомендації Кабінету міністрів, йдеться в заяві його офісу.

"Рішення Кабінету міністрів включає внесення змін до необхідних законів, щоб заборонити власникам ізраїльських паспортів в’їзд на Мальдіви та створення підкомітету Кабінету міністрів для нагляду за цими зусиллями", – додається в заяві.

Загалом 528 громадян Ізраїлю відвідали Мальдіви за перші чотири місяці цього року, зменшившись з 4644 за той самий період 2023 року. Мальдіви попереджали, що заборонять ізраїльтянам відвідувати архіпелаг в Індійському океані через війну в секторі Гази.

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