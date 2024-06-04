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На півночі Ізраїлю спалахнули пожежі після ракетних ударів з боку Лівану
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На півночі Ізраїлю спалахнули пожежі після ракетних ударів з боку Лівану

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Пожежа на півночі Ізраїлю після ракетного обстрілу
Пожежі в Ізраїлі, 3 червня 2024 року. YIGAL LEVIN/Telegram

На півночі Ізраїлю спалахнули пожежі після ракетного обстрілу та атак безпілотників з боку Лівану. Легкі травми від вдихання диму отримали шестеро пожежників, їх госпіталізували.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що кілька будинків спалахнули у місті Кір'ят-Шмона — там працюють 13 пожежних розрахунків. Крім того, пожежі спалахнули в районі Галілеї, що межує з Ліваном. Це спричинило перекриття ключових доріг.

У кібуці Кфар-Гіладі, на північ від міста, відео, опубліковане в соціальних мережах, показує, як місцева служба безпеки бореться з вогнем.

Також повідомляється про пожежі в районах гори Адір і Аміад, що призвело до закриття основних доріг у районі Галілеї. Для надання допомоги з інших регіонів скеровуються резервні групи.

Поліція каже, що їхні сили "евакуюють будинки, регулюють рух і проводять перевірки різних районів, тоді як пожежники за допомогою інших допомагають гасити полум'я".

Ізраїльська пожежно-рятувальна служба повідомляє, що понад 30 пожежних команд наразі борються з вогнем.

У заяві пожежного департаменту наголошується, що зараз немає загрози для життя людей. Додається, що вогнеборці "наполегливо працюють, щоб захистити громади та майно".

Пожежна служба каже, що вогонь вирує понад 13 годин, відзначаючи при цьому сильну спеку, яка зараз охоплює територію.

Армія оборони Ізраїлю надає допомогу в гасінні пожежі.

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