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У соцмережі X відтепер можна постити порно
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У соцмережі X відтепер можна постити порно

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У соцмережі X відтепер можна постити порно
Частково завершений знак Х над штаб-квартирою компанії Twitter у Сан-Франциско, 28 липня 2023 року. Частково завершений знак Х над штаб-квартирою компанії Тwitter у Сан-Франциско, 28 липня 2023 рік. Фото: Associated Press

Соціальна мережа Х, якою володіє бізнесмен Ілон Маск, дозволила розміщувати контент еротичного вмісту. Для цього вона прописала кілька умов.

Про це йдеться в правилах X.

"Ми вважаємо, що користувачі повинні мати можливість створювати, поширювати та споживати матеріали, пов'язані з сексуальною тематикою, якщо вони створені та поширюються за згодою. Сексуальне вираження, як візуальне, так і письмове, може бути законною формою художнього самовираження", — пояснюють своє рішення в соцмережі.

Ділитися можна будь-яким виробленим контентом, зокрема і ШІ, аніме, хентай, фотографіями та мультфільмами. Умови — зображення не має бути розміщене на аватарках чи обкладинках користувачів і мусить містити позначки про чутливий контент.

Тоді акаунти людей, молодших за 18, не матимуть технічної можливості відкрити пости з порнографічним вмістом.

Заборонений для публікування вміст, що пропагує сексуальну експлуатацію, відсутність згоди, об'єктивацію, сексуалізацію або заподіяння шкоди неповнолітнім, а також непристойну поведінку.

Що відомо про купівлю Маском Twitter

Маск став власником Twitter наприкінці жовтня 2022 року, після чого заявив, що компанія витрачає надто багато грошей і почав звільняти працівників. 4 листопада стало відомо, що Маск скоротив штат до 7 500 осіб. Працівники заявили, що звільнення торкнулися цілих команд.

Згодом Маск заявив, що запроваджує нові правила роботи соцмережі та розморожує деякі раніше заблоковані акаунти. А 23 липня новий власник оголосив про ребрендинг соціальної мережі та зміну логотипа.

17 травня соцмережа офіційно перейшла на новий домен x.com.

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