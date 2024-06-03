Пекін звинуватив китайське подружжя в шпигунстві на користь Британії

Пекін звинуватив Секретну розвідувальну службу Великої Британії MI6 у вербуванні китайського подружжя державних службовців для шпигування на користь Лондона.

Про це повідомляє BBC.

За даними Міністерства державної безпеки Китаю, двох співробітників державного департаменту було успішно завербовано після того, як оперативники MI6 скористалися "сильним бажанням грошей" чоловіка.

Міністерство державної безпеки Китаю стверджує, що розвідка MI6 почала вербувати Вана, коли той поїхав до Британії на навчання у 2015 році.

Оперативники подружилися з ним у кампусі під приводом того, що вони випускники, і змусили його надати "платні консультаційні послуги". В МДБ Китаю заявили, що британські розвідники виявляли "особливу турботу" про Вана, наприклад, запрошували його на обіди та тури, щоб краще "зрозуміти його інтереси та слабкі сторони".

Пізніше через нього також завербували його дружину Чжоу для шпигунства. Повідомляється, що обоє працюють у "конфіденційному відділі" державного департаменту.

Китай не розкрив, як він розкрив справу за участю Вана та Чжоу, зазначивши лише, що це сталося після "ретельного розслідування". Справа все ще розслідується, і китайські чиновники не сказали, чи буде висунуто звинувачення парі.