Мінцифра запускає комунікаційну платформу з відкритих даних Data+. Що відомо

Міністерство цифрової трансформації України запускає комунікаційну платформу з відкритих даних Data+. Цей сервіс має створити системний діалог між розпорядниками й користувачами такої інформації.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Ефективна комунікація та взаємодія стейкхолдерів сфери відкритих даних допоможе оперативно шукати рішення для викликів сфери. Запускаємо комунікаційну платформу Data+, щоб створити системний діалог між розпорядниками й користувачами відкритих даних", — йдеться у повідомленні.

Data+ обʼєднає для співпраці всі зацікавлені сторони сфери відкритих даних: представників державних органів, бізнесу, медіа, експертів і громадських активістів.

Зокрема учасники платформи зможуть:

долучатися до розроблення політики відкритих даних;

формувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства;

сприяти міжнародній співпраці та обміну досвідом в open data сфері.

У Мінцифри додали, що для того, аби взяти участь в першій зустрічі платформи Data+, потрібно заповнити заявку за посиланням. Дізнатися більше про Data+ можна тут.

Комунікаційна платформа Data+ створена Міністерством цифрової трансформації України, Офісом омбудсмена України та завдяки проєкту "Підтримка цифрової трансформації" за підтримки USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Офіс ефективного регулювання BRDO.