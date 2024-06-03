Мінцифра запускає комунікаційну платформу з відкритих даних Data+. Що відомо

Міністерство цифрової трансформації України запускає комунікаційну платформу з відкритих даних Data+. Цей сервіс має створити системний діалог між розпорядниками й користувачами такої інформації.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
"Ефективна комунікація та взаємодія стейкхолдерівФізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. сфери відкритих даних допоможе оперативно шукати рішення для викликів сфери. Запускаємо комунікаційну платформу Data+, щоб створити системний діалог між розпорядниками й користувачами відкритих даних", — йдеться у повідомленні.
Data+ обʼєднає для співпраці всі зацікавлені сторони сфери відкритих даних: представників державних органів, бізнесу, медіа, експертів і громадських активістів.
Зокрема учасники платформи зможуть:
- долучатися до розроблення політики відкритих даних;
- формувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства;
- сприяти міжнародній співпраці та обміну досвідом в open data сфері.
У Мінцифри додали, що для того, аби взяти участь в першій зустрічі платформи Data+, потрібно заповнити заявку за посиланням. Дізнатися більше про Data+ можна тут.
Комунікаційна платформа Data+ створена Міністерством цифрової трансформації України, Офісом омбудсмена України та завдяки проєкту "Підтримка цифрової трансформації" за підтримки USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Офіс ефективного регулювання BRDO.