Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Лубінець відреагував на відео знущання росіян над українськими полоненими
Воєнні злочиниВторгнення Росії в УкраїнуЖиттяПолітика

Лубінець відреагував на відео знущання росіян над українськими полоненими

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Суспільне Новини/Олександр Брамський

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, аби вови задокументували факт знущання російських військових з українських військовополонених.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини написав у своєму Телеграм-каналі.

Він зазначив, що мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це відбулося на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії.

"На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів. Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення", — сказав Лубінець.

Омбудсман наголосив, що цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення Російською Федерацією міжнародного гуманітарного права.

"Звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями. Росія не дотримується жодних правил ведення війни й абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі й антилюдяні дії", — зазначив він.

Топ дня
Люди на станції метро у Києві
Графіки відключення світла, ДніпроГЕС у критичному стані після російського обстрілу. 830 день війни. Онлайн Важливо
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Київ без світла, 28 листопада 2022 року
Погіршення ситуація в енергосистемі України та Франція не забороняє Україні бити по Росії. 831 день війни. Онлайн
Кудрицький
Кудрицький прогнозує погіршення ситуація в енергосистемі України
Самохідна гаубиця, зСУ
На фронті відбулося 55 бойових зіткнень. Найгарячіше — на Покровському напрямку — Генштаб

Вибір редакції
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Дізнайтесь більше
Анна Нейстат
Фонд Клуні просить видати ордери на арешт російських пропагандистів
Воєнні злочини Росії
Ідентифіковано 357 військових РФ та поплічників російської влади, які підозрюються у воєнних злочинах — Костін
Російський військовий на позивний "Кльон"
У Чернігові почався суд над російським офіцером “Кльоном”, якого ідентифікували журналісти Суспільного
Військовий РФ
Військового РФ заочно засудили до 12 років ув'язнення за зґвалтування громадянки України
На початок