Лубінець відреагував на відео знущання росіян над українськими полоненими

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, аби вови задокументували факт знущання російських військових з українських військовополонених.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини написав у своєму Телеграм-каналі.

Він зазначив, що мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це відбулося на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії.

"На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів. Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення", — сказав Лубінець.

Омбудсман наголосив, що цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення Російською Федерацією міжнародного гуманітарного права.

"Звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями. Росія не дотримується жодних правил ведення війни й абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі й антилюдяні дії", — зазначив він.