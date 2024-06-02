На президентських виборах в Ісландії перемогла бізнесвумен Томасдоттір

У суботу, 1 червня, в Ісландії відбулися президентські вибори. За результатами голосування перемогу здобула бізнесменка Галла Томасдоттір.

Про це повідомляє RUV.

Зазначається, що за Томасдоттір проголосували 32,8% виборців. Її опонентка, експрем'єрка країни Катрін Якобсдоттір набрала 25,7%. Загалом на президентське крісло претендували 12 кандидатів.

Явка виборців цього року склала 78,83%, що є найвищим показником на президентських виборах в Ісландії з 1996 року.

Томасдоттір, яка балотувалася на посаду президента вдруге, стане наступницею Гвюдні Торлаціус Йоуганнессон, який не балотувався та йде у відставку після двох чотирирічних термінів. Таким чином Ісландію вже вдруге очолить жінка.

До цього, протягом шести років Томасдоттір була гендиректоркою B Team, організації, заснованої Річардом Бренсоном, засновником Virgin Group, і Йохеном Зейцем, колишнім генеральним директором Puma.

Посада президента в Ісландії є більшою церемоніальною, але дає право ветувати закони та скликати референдуми.