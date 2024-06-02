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У Німеччині закликали призвати майже мільйон резервістів
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У Німеччині закликали призвати майже мільйон резервістів

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Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн
Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн. AP/Michael Sohn

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликала мобілізувати 900 тисяч резервістів у Німеччині на фоні загрози, яку представляє Росія.

Про це пише німецький журнал Der Spiegel.

Вона зазначила, що Путін готує росіян до війни та налаштовує їх проти Заходу, тому Європа "повинна стати здатною до оборони якомога швидше".

"Росія лише виробляє зброю. Друкуються шкільні підручники, які зображують Німеччину як агресора. Дітей молодших класів навчають поводитися зі зброєю. Усе це страшно", — каже Штрак-Циммерманн.

Вона закликала "активізувати" приблизно 900 000 резервістів, які налічує Німеччина. І для цього потрібно "їх зареєструвати". Бундесвер десятиліттями не реєстрував солдатів, які залишили військову службу, пише Spiegel.

"Якби ми змогли взяти половину з них резервістами з відповідним досвідом, це було б неймовірно багато", — каже посадовиця.

Голова асоціації резервістів Патрік Сенсбург кілька тижнів тому також запропонував систематично реєструвати стан здоров’я та доступність усіх колишніх членів Бундесверу, щоб спланувати їх для внутрішньої безпеки та оборони країни.

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