Глава Пентагону: війна з Китаєм не є неминучою

Постійний діалог з Китаєм та його сусідами необхідний для запобігання ескалації нинішньої напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін 1 червня у Сінгапурі, якого цитує агентство АР.

"Не кожна розмова може бути приємною. Але важливо, щоб ми продовжували розмовляти один з одним", - сказав Остін, додавши, що, на його думку, "війна чи протистояння з Китаєм не є неминучими чи неминучими".

Як зазначає АР, Остін зробив великий акцент на прихильності Вашингтона до забезпечення безпеки в регіоні, яка виражається в зростаючій кількості оборонних партнерств. За його словами, за останні три роки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні відбулося "нове зближення практично з усіх аспектів безпеки". Глава Пентагону заявив також, що США "у справі" та "нікуди не підуть".

"Дозвольте мені внести ясність: Сполучені Штати можуть бути у безпеці тільки в тому випадку, якщо у безпеці буде Азія", — сказав Остін про необхідність американської присутності в регіоні.

Він наголосив також, що попри "історичні зіткнення" в Європі та на Близькому Сході, саме Азіатсько-Тихоокеанський регіон залишається для США "пріоритетним театром воєнних дій".

Останніми роками Пекін швидко нарощує свій військово-морський флот і дедалі наполегливіше висуває свої претензії практично на все Південно-Китайське море.

Раніше видання The Telegraph повідомило, що Китай готує армаду поромів і цивільних суден для вторгнення на Тайвань, оскільки Пекін посилює свою кампанію тиску на острівну державу.