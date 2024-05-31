Іспанія приєднається до IT-коаліції з допомоги України

Іспанія долучиться до ІТ-коаліції в межах Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн).

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Цього тижня в Таллінні відбулося засідання Керівної групи ІТ коаліції, під керівництвом Естонії та Люксембургу. Країни-учасниці ініціативи та спостерігачі підбили підсумки перших постачань обладнання Україні від ІТ коаліції та оголосили про нові внески.

"Іспанія оголосила про приєднання до ІТ коаліції найближчим часом. Крім того, країни-члени ініціативи підтвердили нові внески у розмірі 22 млн євро від Люксембургу, Ісландії, Естонії та Бельгії", — йдеться у повідомленні.

Заступниця міністра оборони Естонії Туулі Дунетон зазначила, що 2 мільйони євро естонського внеску будуть використані для розвитку системи Оберіг, що забезпечує процес обліку військовозобов'язаних в Україні.

Перед засіданням ІТ-коаліції представники Міністерства оборони України презентували партнерам систему ситуаційної обізнаності DELTA.

Про ІТ-коаліцію

ІТ-коаліція – це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Її мета — підтримати Міністерство оборони України та ЗСУ у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Внески в ІТ-коаліцію зробили Естонія (500 тисяч євро), Люксембург (10 мільйонів євро) та Нідерланди (10 мільйонів євро). Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій та обладнання.

Крім Нідерландів, учасниками ініціативи є ще 11 країн: Україна, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.